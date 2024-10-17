https://ria.ru/20241017/putin-1978587195.html

Россия будет делать все для поддержки участников СВО, заявил Путин

Россия будет делать все для поддержки участников СВО, заявил Путин - РИА Новости, 17.10.2024

Россия будет делать все для поддержки участников СВО, заявил Путин

Россия будет делать все для поддержки участников специальной военной операции, в том числе получивших травмы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T18:45

2024-10-17T18:45

2024-10-17T18:45

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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УФА, 17 окт - РИА Новости. Россия будет делать все для поддержки участников специальной военной операции, в том числе получивших травмы, заявил президент России Владимир Путин. "Безусловно, хочу вас заверить: будем делать все для того, чтобы вас поддержать", - сказал он на встрече с участниками турнира для ветеранов СВО "Герои нашего времени".

https://ria.ru/20241017/putin-1978582469.html

россия

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2024

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россия, владимир путин