https://ria.ru/20241017/putin-1978587195.html
Россия будет делать все для поддержки участников СВО, заявил Путин
Россия будет делать все для поддержки участников СВО, заявил Путин - РИА Новости, 17.10.2024
Россия будет делать все для поддержки участников СВО, заявил Путин
Россия будет делать все для поддержки участников специальной военной операции, в том числе получивших травмы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T18:45
2024-10-17T18:45
2024-10-17T18:45
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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УФА, 17 окт - РИА Новости. Россия будет делать все для поддержки участников специальной военной операции, в том числе получивших травмы, заявил президент России Владимир Путин. "Безусловно, хочу вас заверить: будем делать все для того, чтобы вас поддержать", - сказал он на встрече с участниками турнира для ветеранов СВО "Герои нашего времени".
https://ria.ru/20241017/putin-1978582469.html
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Россия будет делать все для поддержки участников СВО, заявил Путин
Президент РФ Путин: Россия будет делать все для поддержки участников СВО