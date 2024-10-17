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Россия будет делать все для поддержки участников СВО, заявил Путин - РИА Новости, 17.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:45 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/putin-1978587195.html
Россия будет делать все для поддержки участников СВО, заявил Путин
Россия будет делать все для поддержки участников СВО, заявил Путин - РИА Новости, 17.10.2024
Россия будет делать все для поддержки участников СВО, заявил Путин
Россия будет делать все для поддержки участников специальной военной операции, в том числе получивших травмы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T18:45
2024-10-17T18:45
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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УФА, 17 окт - РИА Новости. Россия будет делать все для поддержки участников специальной военной операции, в том числе получивших травмы, заявил президент России Владимир Путин. "Безусловно, хочу вас заверить: будем делать все для того, чтобы вас поддержать", - сказал он на встрече с участниками турнира для ветеранов СВО "Герои нашего времени".
https://ria.ru/20241017/putin-1978582469.html
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Россия будет делать все для поддержки участников СВО, заявил Путин

Президент РФ Путин: Россия будет делать все для поддержки участников СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Владимир Путин. Архивное фото
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УФА, 17 окт - РИА Новости. Россия будет делать все для поддержки участников специальной военной операции, в том числе получивших травмы, заявил президент России Владимир Путин.
"Безусловно, хочу вас заверить: будем делать все для того, чтобы вас поддержать", - сказал он на встрече с участниками турнира для ветеранов СВО "Герои нашего времени".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Россия будет помнить подвиги бойцов СВО, заявил Путин
Вчера, 18:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
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