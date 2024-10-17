https://ria.ru/20241017/putin-1978582469.html

Россия будет помнить подвиги бойцов СВО, заявил Путин

Россия будет помнить подвиги бойцов СВО, заявил Путин - РИА Новости, 17.10.2024

Россия будет помнить подвиги бойцов СВО, заявил Путин

Вся Россия всегда будет помнить подвиги бойцов специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками турнира для... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T18:30

2024-10-17T18:30

2024-10-17T18:30

россия

владимир путин

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УФА, 17 окт - РИА Новости. Вся Россия всегда будет помнить подвиги бойцов специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками турнира для ветеранов СВО "Герои нашего времени"."Вся Россия вас будет помнить. Постоянно. Всегда", - сказал глава государства."Уверен, что для людей с таким характером, как ваш, для людей, которые не побоялись под пули идти, не может быть ничего, что бы остановило вашу жизнь, ваше развитие - даже из-за того, что с вами случилось после тяжелых травм в ходе боевых действий", - добавил президент.

https://ria.ru/20240614/putin-1953013476.html

россия

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2024

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россия, владимир путин