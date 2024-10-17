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Путин отметил роль передовых технологий в развитии экономики - РИА Новости, 17.10.2024
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11:47 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/putin-1978473282.html
Путин отметил роль передовых технологий в развитии экономики
Путин отметил роль передовых технологий в развитии экономики - РИА Новости, 17.10.2024
Путин отметил роль передовых технологий в развитии экономики
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам Шестого федерального форума "Производительность 360" отметил, что внедрение передовых технологий и... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T11:47
2024-10-17T11:47
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам Шестого федерального форума "Производительность 360" отметил, что внедрение передовых технологий и подготовка квалифицированных кадров являются ключевыми факторами устойчивого развития национальной экономики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "За прошедшее время форум укрепил свой авторитет, стал большим, ожидаемым событием в деловом календаре. Он неизменно собирает солидное число участников, отличается вдумчивым, обстоятельным подходом к выбору обсуждаемых тем и полезными обучающими мероприятиями", - говорится в приветствии. Путин отметил, что в центре повестки форума – открытая дискуссия об использовании опыта, накопленного при реализации нацпроекта "Производительность труда", уже в новом нацпроекте "Эффективная и конкурентная экономика", который стартует в 2025 году. "Подчеркну, именно повышение производительности труда, широкое внедрение передовых технологий и результатов научных исследований, подготовка современных, квалифицированных кадров являются ключевыми факторами устойчивого развития национальной экономики, конкурентоспособного, эффективного бизнеса, создания современных рабочих мест, решения насущных задач социальной сферы", - добавил президент. Российский лидер выразил уверенность, что форум пройдёт на достойном уровне, а его рекомендации обязательно будут востребованы, а также пожелал участникам плодотворной работы.
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технологии, россия, владимир путин
Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин отметил роль передовых технологий в развитии экономики

Путин назвал внедрение передовых технологий ключевым фактором развития экономики

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам Шестого федерального форума "Производительность 360" отметил, что внедрение передовых технологий и подготовка квалифицированных кадров являются ключевыми факторами устойчивого развития национальной экономики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"За прошедшее время форум укрепил свой авторитет, стал большим, ожидаемым событием в деловом календаре. Он неизменно собирает солидное число участников, отличается вдумчивым, обстоятельным подходом к выбору обсуждаемых тем и полезными обучающими мероприятиями", - говорится в приветствии.
Путин отметил, что в центре повестки форума – открытая дискуссия об использовании опыта, накопленного при реализации нацпроекта "Производительность труда", уже в новом нацпроекте "Эффективная и конкурентная экономика", который стартует в 2025 году.
"Подчеркну, именно повышение производительности труда, широкое внедрение передовых технологий и результатов научных исследований, подготовка современных, квалифицированных кадров являются ключевыми факторами устойчивого развития национальной экономики, конкурентоспособного, эффективного бизнеса, создания современных рабочих мест, решения насущных задач социальной сферы", - добавил президент.
Российский лидер выразил уверенность, что форум пройдёт на достойном уровне, а его рекомендации обязательно будут востребованы, а также пожелал участникам плодотворной работы.
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ТехнологииРоссияВладимир Путин
 
 
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