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Путин пообщался с жителями Уфы - РИА Новости, 17.10.2024
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23:07 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/putin--1978620480.html
Путин пообщался с жителями Уфы
Путин пообщался с жителями Уфы - РИА Новости, 17.10.2024
Путин пообщался с жителями Уфы
Президент России Владимир Путин вышел пообщаться с жителями Уфы, которые ожидали его на улице. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T23:07
2024-10-17T23:07
уфа
россия
владимир путин
общество
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УФА, 17 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вышел пообщаться с жителями Уфы, которые ожидали его на улице. Глава государства в ходе общения с жителями отметил качество социальных объектов в регионе, сказав, что на них "любо дорого смотреть". Жители столицы Башкортостана в свою очередь поблагодарили президента и пожелали ему здоровья. Путин в четверг работает в республике Башкортостан. Глава государства посетил центр фехтования в Уфе, выступил на международном форуме "Россия - спортивная держава", а также провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.
https://ria.ru/20241017/putin--1978619417.html
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уфа, россия, владимир путин, общество
Уфа, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин пообщался с жителями Уфы

Президент РФ Путин вышел пообщаться с жителями Уфы, которые ожидали его на улице

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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УФА, 17 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вышел пообщаться с жителями Уфы, которые ожидали его на улице.
Глава государства в ходе общения с жителями отметил качество социальных объектов в регионе, сказав, что на них "любо дорого смотреть". Жители столицы Башкортостана в свою очередь поблагодарили президента и пожелали ему здоровья.
Путин в четверг работает в республике Башкортостан. Глава государства посетил центр фехтования в Уфе, выступил на международном форуме "Россия - спортивная держава", а также провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.
Президент РФ Владимир Путин поздравляет работников угольной отрасли с Днем шахтера - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Путин встретился с главой Башкортостана Хабировым во время поездки в Уфу
Вчера, 22:55
 
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