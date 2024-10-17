https://ria.ru/20241017/putin--1978620480.html

Путин пообщался с жителями Уфы

Путин пообщался с жителями Уфы - РИА Новости, 17.10.2024

Путин пообщался с жителями Уфы

Президент России Владимир Путин вышел пообщаться с жителями Уфы, которые ожидали его на улице. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T23:07

2024-10-17T23:07

2024-10-17T23:07

уфа

россия

владимир путин

общество

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УФА, 17 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вышел пообщаться с жителями Уфы, которые ожидали его на улице. Глава государства в ходе общения с жителями отметил качество социальных объектов в регионе, сказав, что на них "любо дорого смотреть". Жители столицы Башкортостана в свою очередь поблагодарили президента и пожелали ему здоровья. Путин в четверг работает в республике Башкортостан. Глава государства посетил центр фехтования в Уфе, выступил на международном форуме "Россия - спортивная держава", а также провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.

https://ria.ru/20241017/putin--1978619417.html

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уфа, россия, владимир путин, общество