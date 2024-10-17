https://ria.ru/20241017/putin--1978619417.html

Путин встретился с главой Башкортостана Хабировым во время поездки в Уфу

Путин встретился с главой Башкортостана Хабировым во время поездки в Уфу - РИА Новости, 17.10.2024

Путин встретился с главой Башкортостана Хабировым во время поездки в Уфу

Президент России Владимир Путин в Уфе провел отдельную встречу с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T22:55

2024-10-17T22:55

2024-10-17T22:55

политика

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республика башкортостан

радий хабиров

владимир путин

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УФА, 17 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Уфе провел отдельную встречу с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым. Глава государства прилетел в четверг в столицу Башкирии с рабочей поездкой. Ранее в этот день он выступил на международном форуме "Россия - спортивная держава", который проходит в Уфе в эти дни, а также провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.

https://rsport.ria.ru/20241017/putin--1978592112.html

уфа

россия

республика башкортостан

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политика, уфа, россия, республика башкортостан, радий хабиров, владимир путин