https://ria.ru/20241017/putin--1978619417.html
Путин встретился с главой Башкортостана Хабировым во время поездки в Уфу
Путин встретился с главой Башкортостана Хабировым во время поездки в Уфу - РИА Новости, 17.10.2024
Путин встретился с главой Башкортостана Хабировым во время поездки в Уфу
Президент России Владимир Путин в Уфе провел отдельную встречу с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T22:55
2024-10-17T22:55
2024-10-17T22:55
политика
уфа
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УФА, 17 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Уфе провел отдельную встречу с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым. Глава государства прилетел в четверг в столицу Башкирии с рабочей поездкой. Ранее в этот день он выступил на международном форуме "Россия - спортивная держава", который проходит в Уфе в эти дни, а также провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.
https://rsport.ria.ru/20241017/putin--1978592112.html
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политика, уфа, россия, республика башкортостан, радий хабиров, владимир путин
Политика, Уфа, Россия, Республика Башкортостан, Радий Хабиров, Владимир Путин
Путин встретился с главой Башкортостана Хабировым во время поездки в Уфу
Путин встретился с главой Башкортостана Хабировым в ходе рабочей поездки в Уфу