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В "Роскосмосе" рассказали о международном интересе к системе "Млечный путь"
В "Роскосмосе" рассказали о международном интересе к системе "Млечный путь" - РИА Новости, 17.10.2024
В "Роскосмосе" рассказали о международном интересе к системе "Млечный путь"
Партнёры "Роскосмоса" по БРИКС проявляют интерес к системе отслеживания космического мусора на орбите "Млечный путь", а отдельные её элементы уже функционируют, РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T03:15
2024-10-17T03:15
2024-10-17T03:18
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Партнёры "Роскосмоса" по БРИКС проявляют интерес к системе отслеживания космического мусора на орбите "Млечный путь", а отдельные её элементы уже функционируют, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. "Сама система состоит из нескольких сегментов, имеющих различные сроки готовности и начала работ с ними. Некоторые элементы, которые войдут в состав системы "Млечный путь", уже созданы и успешно функционируют", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что партнёры "Роскосмоса" по БРИКС проявляют интерес к проекту, в особенности в плане участия в открытой информационной платформе, обеспечивающей обмен данными мониторинга обстановки в космосе. Ранее исполнительный директор (сейчас заместитель гендиректора) "Роскосмоса" Александр Блошенко сообщал, что запуск открытой информационной платформы "Млечный Путь", через которую можно будет подключаться к системе по отслеживанию космического мусора на орбите, ожидается до конца 2024 года. Как сообщил ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, когда система заработает в международном масштабе, она сможет стать площадкой с возможностью доступа и обмена информацией между учёными и специалистами по космосу со всего мира. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в неё теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20240416/musor-1940351300.html
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россия, роскосмос, брикс
В "Роскосмосе" рассказали о международном интересе к системе "Млечный путь"
"Роскосмос": страны БРИКС проявляют интерес к системе "Млечный путь"
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Партнёры "Роскосмоса" по БРИКС проявляют интерес к системе отслеживания космического мусора на орбите "Млечный путь", а отдельные её элементы уже функционируют, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
"Сама система состоит из нескольких сегментов, имеющих различные сроки готовности и начала работ с ними. Некоторые элементы, которые войдут в состав системы "Млечный путь", уже созданы и успешно функционируют", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что партнёры "Роскосмоса" по БРИКС проявляют интерес к проекту, в особенности в плане участия в открытой информационной платформе, обеспечивающей обмен данными мониторинга обстановки в космосе.
Ранее исполнительный директор (сейчас заместитель гендиректора) "Роскосмоса" Александр Блошенко сообщал, что запуск открытой информационной платформы "Млечный Путь", через которую можно будет подключаться к системе по отслеживанию космического мусора на орбите, ожидается до конца 2024 года.
Как сообщил ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, когда система заработает в международном масштабе, она сможет стать площадкой с возможностью доступа и обмена информацией между учёными и специалистами по космосу со всего мира.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в неё теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.