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ПСБ: использование ИИ определяет будущее платежной индустрии

ПСБ: использование ИИ определяет будущее платежной индустрии - РИА Новости, 17.10.2024

ПСБ: использование ИИ определяет будущее платежной индустрии

Будущее национальных платежных сервисов за удобством и персонализированными решениями с помощью возможностей искусственного интеллекта (ИИ), сказала старший... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T15:17

2024-10-17T15:17

2024-10-17T15:17

вера подгузова

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Будущее национальных платежных сервисов за удобством и персонализированными решениями с помощью возможностей искусственного интеллекта (ИИ), сказала старший вице-президент – директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова, выступая на секции "НСПК: новые возможности для граждан, бизнеса и регионов" в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2024. Она отметила, что процессы цифровизации во всех сферах жизни меняют потребительское поведение россиян и это требует быстрых, гибких и адаптируемых финансовых решений. "Платежная индустрия становится более гибкой и клиентоориентированной, что особенно важно для региональных рынков с их запросами и спецификой. Мы видим повышенный интерес жителей страны к картам и банковским продуктам, которые предусматривают именно локальные программы лояльности и скидки в местных торговых сетях", – приводит пресс-служба банка слова Подгузовой. Она отметила, что такая функциональность платежных карт позволяет не только оптимизировать расходы клиентов, но и стимулирует развитие региональных торгово-сервисных предприятий и в целом экономики регионов. "Ключевые тренды развития национальной платежной системы, которые определяют будущее финансовых услуг, в том числе в региональном аспекте, – это активное использование искусственного интеллекта для разработки персонализированных финансовых решений, расширение цифровых экосистем, позволяющих комплексно решать все финансовые и нефинансовые запросы пользователей, и развитие инфраструктуры цифровых форм платежей", – указала Подгузова. Развитие национальной платежной системы влияет на комфорт и качество жизни россиян и создает новые возможности для таких ключевых секторов экономики как промышленность, торговля, туризм, образование, подчеркнула она. "Для развития экономики, в том числе в регионах, удобная и безопасная платежная инфраструктура – это стратегическая задача, в решении которой должны принимать участие все стороны - государство, банки, ИТ-индустрия, бизнес", – заключила Подгузова.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вера подгузова