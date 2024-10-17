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СК проведет проверку после обрушения потолка в больнице на Ставрополье - РИА Новости, 17.10.2024
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15:49 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/proverka-1978539498.html
СК проведет проверку после обрушения потолка в больнице на Ставрополье
СК проведет проверку после обрушения потолка в больнице на Ставрополье - РИА Новости, 17.10.2024
СК проведет проверку после обрушения потолка в больнице на Ставрополье
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о ненадлежащем состоянии больницы в селе Дивном Ставропольского края, где обрушился... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T15:49
2024-10-17T15:49
россия
ставропольский край
александр бастрыкин
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 17 окт - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о ненадлежащем состоянии больницы в селе Дивном Ставропольского края, где обрушился потолок, сообщает информационный центр СК РФ. "Глава СК России поручил провести проверку по информации о ненадлежащем состоянии больницы в селе Дивном Ставропольского края. В СМИ сообщается, что 15 октября текущего года в селе Дивном Ставропольского края в больнице произошло обрушение потолочных конструкций. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в 2021 году в этой больнице проводился капитальный ремонт.
https://ria.ru/20240403/sk-1937554154.html
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россия, ставропольский край, александр бастрыкин, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Ставропольский край, Александр Бастрыкин, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проведет проверку после обрушения потолка в больнице на Ставрополье

СК проведет проверку после обрушения потолка в больнице в Дивном на Ставрополье

© СоцсетиВ детской поликлинике ГБУЗ СК "Апанасенковская районная больница имени Н.И. Пальчикова" села Дивного Ставропольского края после капитального ремонта в кабинете педиатра обвалился потолок. Кадр видео
В детской поликлинике ГБУЗ СК Апанасенковская районная больница имени Н.И. Пальчикова села Дивного Ставропольского края после капитального ремонта в кабинете педиатра обвалился потолок. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Соцсети
В детской поликлинике ГБУЗ СК "Апанасенковская районная больница имени Н.И. Пальчикова" села Дивного Ставропольского края после капитального ремонта в кабинете педиатра обвалился потолок. Кадр видео
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ПЯТИГОРСК, 17 окт - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о ненадлежащем состоянии больницы в селе Дивном Ставропольского края, где обрушился потолок, сообщает информационный центр СК РФ.
"Глава СК России поручил провести проверку по информации о ненадлежащем состоянии больницы в селе Дивном Ставропольского края. В СМИ сообщается, что 15 октября текущего года в селе Дивном Ставропольского края в больнице произошло обрушение потолочных конструкций. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в 2021 году в этой больнице проводился капитальный ремонт.
Место обрушения потолка в одной из школ Москвы. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
В московской школе упала часть потолка
3 апреля, 12:42
 
РоссияСтавропольский крайАлександр БастрыкинПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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