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СК проведет проверку после обрушения потолка в больнице на Ставрополье

СК проведет проверку после обрушения потолка в больнице на Ставрополье - РИА Новости, 17.10.2024

СК проведет проверку после обрушения потолка в больнице на Ставрополье

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о ненадлежащем состоянии больницы в селе Дивном Ставропольского края, где обрушился... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T15:49

2024-10-17T15:49

2024-10-17T15:49

россия

ставропольский край

александр бастрыкин

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 17 окт - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о ненадлежащем состоянии больницы в селе Дивном Ставропольского края, где обрушился потолок, сообщает информационный центр СК РФ. "Глава СК России поручил провести проверку по информации о ненадлежащем состоянии больницы в селе Дивном Ставропольского края. В СМИ сообщается, что 15 октября текущего года в селе Дивном Ставропольского края в больнице произошло обрушение потолочных конструкций. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в 2021 году в этой больнице проводился капитальный ремонт.

https://ria.ru/20240403/sk-1937554154.html

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ставропольский край

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россия, ставропольский край, александр бастрыкин, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)