https://ria.ru/20241017/primore-1978563655.html
В Приморье водитель под наркотиками сбил двух детей
В Приморье водитель под наркотиками сбил двух детей - РИА Новости, 17.10.2024
В Приморье водитель под наркотиками сбил двух детей
Водитель иномарки в состоянии наркотического опьянения сбил в Партизанске Приморского края двух идущих по обочине детей и скрылся, пострадавшие... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T17:20
2024-10-17T17:20
2024-10-17T17:20
происшествия
партизанск
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ВЛАДИВОСТОК, 17 окт – РИА Новости. Водитель иномарки в состоянии наркотического опьянения сбил в Партизанске Приморского края двух идущих по обочине детей и скрылся, пострадавшие госпитализированы, сообщает прокуратура региона. "Установлено, что вечером 17 октября на улице Московской в Партизанске 40-летний водитель Toyota Levin совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов 2009 и 2013 годов рождения, которые шли по обочине дороги. С места ДТП водитель скрылся и впоследствии задержан сотрудниками ДПС", - говорится в сообщении. Дети госпитализированы. Как уточнили РИА Новости в надзорном ведомстве, один ребенок находится в коме. Освидетельствование показало, что водитель был в состоянии наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело по пунктам "а, б" части 2 статьи 264 УК РФ "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Решается вопрос об избрании меры пресечения водителю. Прокуратура проводит проверку, заключили в региональном ведомстве.
https://ria.ru/20241007/dtp-1976681340.html
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происшествия, партизанск, приморский край, россия, toyota corolla
Происшествия, Партизанск, Приморский край, Россия, Toyota Corolla
В Приморье водитель под наркотиками сбил двух детей
В Приморье водитель под наркотиками сбил двух детей на обочине и скрылся