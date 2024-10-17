https://ria.ru/20241017/primore-1978563655.html

В Приморье водитель под наркотиками сбил двух детей

В Приморье водитель под наркотиками сбил двух детей - РИА Новости, 17.10.2024

В Приморье водитель под наркотиками сбил двух детей

Водитель иномарки в состоянии наркотического опьянения сбил в Партизанске Приморского края двух идущих по обочине детей и скрылся, пострадавшие... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T17:20

2024-10-17T17:20

2024-10-17T17:20

происшествия

партизанск

приморский край

россия

toyota corolla

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ВЛАДИВОСТОК, 17 окт – РИА Новости. Водитель иномарки в состоянии наркотического опьянения сбил в Партизанске Приморского края двух идущих по обочине детей и скрылся, пострадавшие госпитализированы, сообщает прокуратура региона. "Установлено, что вечером 17 октября на улице Московской в Партизанске 40-летний водитель Toyota Levin совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов 2009 и 2013 годов рождения, которые шли по обочине дороги. С места ДТП водитель скрылся и впоследствии задержан сотрудниками ДПС", - говорится в сообщении. Дети госпитализированы. Как уточнили РИА Новости в надзорном ведомстве, один ребенок находится в коме. Освидетельствование показало, что водитель был в состоянии наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело по пунктам "а, б" части 2 статьи 264 УК РФ "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Решается вопрос об избрании меры пресечения водителю. Прокуратура проводит проверку, заключили в региональном ведомстве.

https://ria.ru/20241007/dtp-1976681340.html

https://ria.ru/20240917/moskva-1973229560.html

партизанск

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происшествия, партизанск, приморский край, россия, toyota corolla