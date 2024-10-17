https://ria.ru/20241017/prigovor-1978459048.html

Жительнице Приморья дали 14 лет колонии за поджог военкомата

Жительнице Приморья дали 14 лет колонии за поджог военкомата - РИА Новости, 17.10.2024

Жительнице Приморья дали 14 лет колонии за поджог военкомата

Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке признал виновной в поджоге военкомата в 2023 году жительницу Приморья и назначил ей 14 лет колонии с учетом... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T10:33

2024-10-17T10:33

2024-10-17T10:33

происшествия

владивосток

лесозаводск

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ВЛАДИВОСТОК, 17 окт – РИА Новости. Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке признал виновной в поджоге военкомата в 2023 году жительницу Приморья и назначил ей 14 лет колонии с учетом ранее вынесенного приговора за незаконные препараты, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как уточнили агентству в суде, обвиняемая 26-летняя студентка из Лесозаводска была задержана в сентябре 2023 года за поджог Первомайского военкомата во Владивостоке. Судья Тихоокеанского флотского военного суда, оглашая приговор, сказал, что в январе она осуждена на 6 лет лишения свободы вступившим в законную силу приговором по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.3 "Покушение на незаконные приобретение, хранение или перевозку прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ". "Признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 205 УК (Террористический акт), назначить наказание на срок 12 лет 6 месяцев. По совокупности преступлений путем сложения наказаний окончательное наказание - 14 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год", - огласил приговор судья. Как позже сообщили РИА Новости в пресс-службе Тихоокеанского флотского военного суда, осужденная получила от заказчика из интернета за поджог 48 тысяч рублей из обещанных 50 тысяч рублей.

https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html

https://ria.ru/20230417/verbovka-1865070356.html

владивосток

лесозаводск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, лесозаводск