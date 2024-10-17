Рейтинг@Mail.ru
Постпред России в Вене прокомментировал подавление христиан на Украине - РИА Новости, 17.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/postpred-1978516734.html
Постпред России в Вене прокомментировал подавление христиан на Украине
Постпред России в Вене прокомментировал подавление христиан на Украине - РИА Новости, 17.10.2024
Постпред России в Вене прокомментировал подавление христиан на Украине
Молчание Запада - это негласное одобрение подавления христиан украинскими властями, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T14:27
2024-10-17T14:27
черкассы
украина
михаил ульянов (дипломат)
вахтанг кипшидзе
владимир зеленский
служба безопасности украины
украинская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978470931_0:161:2101:1342_1920x0_80_0_0_444633a0506b5ac100316039b4fd69d3.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Молчание Запада - это негласное одобрение подавления христиан украинскими властями, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Возмутительно! Просто возмутительно! Более тысячи лет христиане и их церковь существовала на этой территории. Сейчас их жестоко подавляют. Полное молчание на Западе, которое негласно благословляет подобное поведение украинских властей", - прокомментировал Ульянов в соцсети X видео, на котором запечатлен силовой захват кафедрального Архангело-Михайловского собора УПЦ в Черкассах. В четверг Союз православных журналистов (СПЖ) сообщал, что прихожанам ночью удалось отстоять кафедральный Архангело-Михайловский собор УПЦ в Черкассах, когда около сотни человек в масках ворвались на его территорию во время литургии. По данным журналистов, из храма была похищена казна, документы, компьютеры и иконы. Появились видео, на которых захватчики стреляют по прихожанам. Позже в СПЖ сообщили, что при повторном штурме сторонники ПЦУ захватили собор, среди прихожан и священнослужителей УПЦ есть пострадавшие. Позже появилась информация о госпитализации митрополита Черкасского и Каневского Феодосия. Ранее зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил РИА Новости, что нападение экстремистов на собор УПЦ в Черкассах – это террористический акт, осуществленный при поддержке раскольнической ПЦУ. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ – самую большую общину верующих в стране. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне. С 23 сентября в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ. В октябре правительство Украины утвердило юридические процедуры по дальнейшему преследованию канонической Украинской православной церкви.
https://ria.ru/20241017/upts-1978467119.html
https://ria.ru/20241009/upts-1977303791.html
черкассы
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978470931_0:0:1789:1342_1920x0_80_0_0_4ce251df337ea57f0d0bae43ddb756b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черкассы, украина, михаил ульянов (дипломат), вахтанг кипшидзе, владимир зеленский, служба безопасности украины, украинская православная церковь
Черкассы, Украина, Михаил Ульянов (дипломат), Вахтанг Кипшидзе, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Украинская православная церковь
Постпред России в Вене прокомментировал подавление христиан на Украине

Постпред Ульянов назвал молчание Запада одобрением подавления христиан Киевом

© СоцсетиПопытка захвата Михайловского кафедрального собора УПЦ в Черкассах, Украина. Кадр видео
Попытка захвата Михайловского кафедрального собора УПЦ в Черкассах, Украина. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Соцсети
Попытка захвата Михайловского кафедрального собора УПЦ в Черкассах, Украина. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Молчание Запада - это негласное одобрение подавления христиан украинскими властями, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Возмутительно! Просто возмутительно! Более тысячи лет христиане и их церковь существовала на этой территории. Сейчас их жестоко подавляют. Полное молчание на Западе, которое негласно благословляет подобное поведение украинских властей", - прокомментировал Ульянов в соцсети X видео, на котором запечатлен силовой захват кафедрального Архангело-Михайловского собора УПЦ в Черкассах.
Попытка захвата Михайловского кафедрального собора УПЦ в Черкассах, Украина. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
В РПЦ назвали нападении на собор УПЦ в Черкассах терактом
Вчера, 11:23
В четверг Союз православных журналистов (СПЖ) сообщал, что прихожанам ночью удалось отстоять кафедральный Архангело-Михайловский собор УПЦ в Черкассах, когда около сотни человек в масках ворвались на его территорию во время литургии. По данным журналистов, из храма была похищена казна, документы, компьютеры и иконы. Появились видео, на которых захватчики стреляют по прихожанам. Позже в СПЖ сообщили, что при повторном штурме сторонники ПЦУ захватили собор, среди прихожан и священнослужителей УПЦ есть пострадавшие. Позже появилась информация о госпитализации митрополита Черкасского и Каневского Феодосия.
Ранее зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил РИА Новости, что нападение экстремистов на собор УПЦ в Черкассах – это террористический акт, осуществленный при поддержке раскольнической ПЦУ.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ – самую большую общину верующих в стране. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне. С 23 сентября в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ. В октябре правительство Украины утвердило юридические процедуры по дальнейшему преследованию канонической Украинской православной церкви.
Софийский собор в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Украинский националист рассказал, как радикалы захватывают храмы УПЦ
9 октября, 22:42
 
ЧеркассыУкраинаМихаил Ульянов (дипломат)Вахтанг КипшидзеВладимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныУкраинская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала