https://ria.ru/20241017/postpred-1978516734.html

Постпред России в Вене прокомментировал подавление христиан на Украине

Постпред России в Вене прокомментировал подавление христиан на Украине - РИА Новости, 17.10.2024

Постпред России в Вене прокомментировал подавление христиан на Украине

Молчание Запада - это негласное одобрение подавления христиан украинскими властями, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T14:27

2024-10-17T14:27

2024-10-17T14:27

черкассы

украина

михаил ульянов (дипломат)

вахтанг кипшидзе

владимир зеленский

служба безопасности украины

украинская православная церковь

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Молчание Запада - это негласное одобрение подавления христиан украинскими властями, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Возмутительно! Просто возмутительно! Более тысячи лет христиане и их церковь существовала на этой территории. Сейчас их жестоко подавляют. Полное молчание на Западе, которое негласно благословляет подобное поведение украинских властей", - прокомментировал Ульянов в соцсети X видео, на котором запечатлен силовой захват кафедрального Архангело-Михайловского собора УПЦ в Черкассах. В четверг Союз православных журналистов (СПЖ) сообщал, что прихожанам ночью удалось отстоять кафедральный Архангело-Михайловский собор УПЦ в Черкассах, когда около сотни человек в масках ворвались на его территорию во время литургии. По данным журналистов, из храма была похищена казна, документы, компьютеры и иконы. Появились видео, на которых захватчики стреляют по прихожанам. Позже в СПЖ сообщили, что при повторном штурме сторонники ПЦУ захватили собор, среди прихожан и священнослужителей УПЦ есть пострадавшие. Позже появилась информация о госпитализации митрополита Черкасского и Каневского Феодосия. Ранее зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил РИА Новости, что нападение экстремистов на собор УПЦ в Черкассах – это террористический акт, осуществленный при поддержке раскольнической ПЦУ. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ – самую большую общину верующих в стране. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне. С 23 сентября в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ. В октябре правительство Украины утвердило юридические процедуры по дальнейшему преследованию канонической Украинской православной церкви.

https://ria.ru/20241017/upts-1978467119.html

https://ria.ru/20241009/upts-1977303791.html

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черкассы, украина, михаил ульянов (дипломат), вахтанг кипшидзе, владимир зеленский, служба безопасности украины, украинская православная церковь