https://ria.ru/20241017/popravki--1978623168.html
В Госдуме рассказали о поправках к проекту о запрете пропаганды чайлдфри
В Госдуме рассказали о поправках к проекту о запрете пропаганды чайлдфри - РИА Новости, 17.10.2024
В Госдуме рассказали о поправках к проекту о запрете пропаганды чайлдфри
Депутат Госдумы Эльвира Аиткулова заявила РИА Новости, что поправки ко второму чтению проекта о запрете пропаганды чайлдфри ожидаются в двухнедельный срок. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T23:39
2024-10-17T23:39
2024-10-17T23:39
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Эльвира Аиткулова заявила РИА Новости, что поправки ко второму чтению проекта о запрете пропаганды чайлдфри ожидаются в двухнедельный срок. Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Кроме того, она приняла законопроект, который предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри). "В двухнедельный срок ждем поправки ко второму чтению. В авторах 178 депутатов и сенаторов, дождемся конкретных предложений, какие из них можно отразить в законе, а также учесть при формировании нормативных документов для критериев отнесения к пропаганде отказа от деторождения", - сказала она.
https://ria.ru/20241017/gosduma-1978537248.html
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госдума рф, общество
В Госдуме рассказали о поправках к проекту о запрете пропаганды чайлдфри
Депутат: поправки к проекту по пропаганде чайлдфри будут в двухнедельный срок
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Эльвира Аиткулова заявила РИА Новости, что поправки ко второму чтению проекта о запрете пропаганды чайлдфри ожидаются в двухнедельный срок.
Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Кроме того, она приняла законопроект, который предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри).
"В двухнедельный срок ждем поправки ко второму чтению. В авторах 178 депутатов и сенаторов, дождемся конкретных предложений, какие из них можно отразить в законе, а также учесть при формировании нормативных документов для критериев отнесения к пропаганде отказа от деторождения", - сказала она.