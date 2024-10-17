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В Тульской области задержали двух высокопоставленных полицейских - РИА Новости, 17.10.2024
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09:54 17.10.2024 (обновлено: 14:04 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/politsiya-1978453041.html
В Тульской области задержали двух высокопоставленных полицейских
В Тульской области задержали двух высокопоставленных полицейских - РИА Новости, 17.10.2024
В Тульской области задержали двух высокопоставленных полицейских
Заместителя начальника полиции по оперативной работе и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков тульского главка МВД задержали по подозрению в... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T09:54
2024-10-17T14:04
происшествия
тульская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ТУЛА, 17 окт — РИА Новости. Заместителя начальника полиции по оперативной работе и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков тульского главка МВД задержали по подозрению в организации незаконной миграции, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета в Telegram-канале."По версии следствия, сотрудники полиции действовали в составе преступного сообщества, причастного к организации незаконной миграции на территории региона", — говорится в публикации.Дело расследуется по статьям об организации незаконной миграции и об организации преступного сообщества. По данным следствия, с 2020 по 2024 года полицейские за деньги выдавали иностранцам квоты на разрешение временного проживания, хотя знали, что сведения об адресах их пребывания и местах работы недостоверны.Дома и на работе у задержанных провели обыски, в ближайшее время им предъявят обвинение, добавили в СК.Как сообщил журналистам начальник пресс-службы тульского УМВД Андрей Ярцев, в ведомстве продолжаются мероприятия по противодействию незаконной миграции. "При подтверждении вины задержанных лиц они понесут наказание в установленном законом порядке", — сказал он.В конце мая по делу об организации незаконной миграции задержали бывшего заместителя начальника тульского главка МВД, суд отправил его под стражу. Всего в деле фигурирует более 20 человек, в том числе полицейские. Их обвиняют в незаконной выдаче гражданства не менее чем 700 иностранцам.
https://ria.ru/20240803/grazhdanstvo-1963733172.html
https://ria.ru/20240930/mvd-1975538166.html
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происшествия, тульская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тульская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тульской области задержали двух высокопоставленных полицейских

Высокопоставленных тульских полицейских задержали по делу о незаконной миграции

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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ТУЛА, 17 окт — РИА Новости. Заместителя начальника полиции по оперативной работе и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков тульского главка МВД задержали по подозрению в организации незаконной миграции, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета в Telegram-канале.
"По версии следствия, сотрудники полиции действовали в составе преступного сообщества, причастного к организации незаконной миграции на территории региона", — говорится в публикации.
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Дело расследуется по статьям об организации незаконной миграции и об организации преступного сообщества. По данным следствия, с 2020 по 2024 года полицейские за деньги выдавали иностранцам квоты на разрешение временного проживания, хотя знали, что сведения об адресах их пребывания и местах работы недостоверны.
Дома и на работе у задержанных провели обыски, в ближайшее время им предъявят обвинение, добавили в СК.
Как сообщил журналистам начальник пресс-службы тульского УМВД Андрей Ярцев, в ведомстве продолжаются мероприятия по противодействию незаконной миграции.
"При подтверждении вины задержанных лиц они понесут наказание в установленном законом порядке", — сказал он.
В конце мая по делу об организации незаконной миграции задержали бывшего заместителя начальника тульского главка МВД, суд отправил его под стражу. Всего в деле фигурирует более 20 человек, в том числе полицейские. Их обвиняют в незаконной выдаче гражданства не менее чем 700 иностранцам.
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ПроисшествияТульская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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