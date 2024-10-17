https://ria.ru/20241017/politsiya-1978453041.html

В Тульской области задержали двух высокопоставленных полицейских

В Тульской области задержали двух высокопоставленных полицейских - РИА Новости, 17.10.2024

В Тульской области задержали двух высокопоставленных полицейских

Заместителя начальника полиции по оперативной работе и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков тульского главка МВД задержали по подозрению в... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T09:54

2024-10-17T09:54

2024-10-17T14:04

происшествия

тульская область

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg

ТУЛА, 17 окт — РИА Новости. Заместителя начальника полиции по оперативной работе и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков тульского главка МВД задержали по подозрению в организации незаконной миграции, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета в Telegram-канале."По версии следствия, сотрудники полиции действовали в составе преступного сообщества, причастного к организации незаконной миграции на территории региона", — говорится в публикации.Дело расследуется по статьям об организации незаконной миграции и об организации преступного сообщества. По данным следствия, с 2020 по 2024 года полицейские за деньги выдавали иностранцам квоты на разрешение временного проживания, хотя знали, что сведения об адресах их пребывания и местах работы недостоверны.Дома и на работе у задержанных провели обыски, в ближайшее время им предъявят обвинение, добавили в СК.Как сообщил журналистам начальник пресс-службы тульского УМВД Андрей Ярцев, в ведомстве продолжаются мероприятия по противодействию незаконной миграции. "При подтверждении вины задержанных лиц они понесут наказание в установленном законом порядке", — сказал он.В конце мая по делу об организации незаконной миграции задержали бывшего заместителя начальника тульского главка МВД, суд отправил его под стражу. Всего в деле фигурирует более 20 человек, в том числе полицейские. Их обвиняют в незаконной выдаче гражданства не менее чем 700 иностранцам.

https://ria.ru/20240803/grazhdanstvo-1963733172.html

https://ria.ru/20240930/mvd-1975538166.html

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тульская область, следственный комитет россии (ск рф)