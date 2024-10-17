https://ria.ru/20241017/podmoskove-1978496134.html

Более 5,6 тысячи выездов сделали медицинские мобильные станции Подмосковья

Более 5,6 тысячи выездов сделали медицинские мобильные станции Подмосковья - РИА Новости, 17.10.2024

Более 5,6 тысячи выездов сделали медицинские мобильные станции Подмосковья

Свыше 5,6 тысячи выездов в отдаленные населенные пункты совершили мобильные комплексы в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T13:26

2024-10-17T13:26

2024-10-17T13:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Свыше 5,6 тысячи выездов в отдаленные населенные пункты совершили мобильные комплексы в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Исходя из потребностей жителей формируются бригады медицинских специалистов и комплекс необходимых исследований, которые могут включать в себя прохождение первого этапа диспансеризации, рентгенологических исследований, а также консультации узкопрофильных специалистов. "Важно, чтобы все жители могли получать качественную и доступную медицинскую помощь. Для жителей сельских территорий в регионе организованы выезды мобильных комплексов, в которых можно получить консультацию врача рядом с домом. Всего с начала года в Подмосковье мобильные комплексы совершили более 5,6 тысячи выездов в отдаленные населенные пункты, в ходе которых были осмотрены почти 170 тысяч человек", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что в ходе выездов мобильных комплексов врачи осмотрели больше пациентов в этом году, чем за аналогичный период прошлого года. С расписанием выездных комплексов можно ознакомиться на сайте медицинских организаций области или социальных сетях. Чтобы пройти обследование предварительная запись не требуется, при себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт.

https://ria.ru/20241016/podmoskove-1978373377.html

https://ria.ru/20241014/podmoskove-1977957645.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), алексей сапанюк