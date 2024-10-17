https://ria.ru/20241017/plan-1978601930.html

Шмыгаль и глава МИД Швейцарии обсудили "план победы" Зеленского

Шмыгаль и глава МИД Швейцарии обсудили "план победы" Зеленского - РИА Новости, 17.10.2024

Шмыгаль и глава МИД Швейцарии обсудили "план победы" Зеленского

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис обсудили "план победы" Владимира Зеленского на конференции по разминированию Украины... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T20:16

2024-10-17T20:16

2024-10-17T20:16

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ЖЕНЕВА, 17 окт – РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис обсудили "план победы" Владимира Зеленского на конференции по разминированию Украины в швейцарской Лозанне, заявил Шмыгаль на своем X-аккаунте. Швейцария совместно с Украиной проводит 17-18 октября в Лозанне международную конференцию высокого уровня по разминированию страны. "Рад встретиться с Иньяцио Кассисом в кулуарах конференции. Швейцария активно поддерживает проекты реконструкции и планирует выделить на эти цели пять миллиардов швейцарских франков к 2036 году. Я поблагодарил за назначение специального представителя по вопросам восстановления. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество. Я призвал швейцарские компании активно участвовать в восстановлении регионов Украины. Мы обсудили "план победы" президента Украины. Благодарен за поддержку украинской формулы мира и всестороннюю помощь", - написал он. Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.

https://ria.ru/20241017/syrskiy-1978428090.html

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978448464.html

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