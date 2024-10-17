https://ria.ru/20241017/plan-1978490963.html

Президент Литвы отреагировал на "план победы" Зеленского

Президент Литвы отреагировал на "план победы" Зеленского - РИА Новости, 17.10.2024

Президент Литвы отреагировал на "план победы" Зеленского

Президент Литвы Гитанас Науседа дал оценку "мирному плану" Владимира Зеленского перед началом заседания Европейского совета. "Когда я смотрю на план Зеленского, РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T13:09

2024-10-17T13:09

2024-10-17T13:09

в мире

литва

владимир зеленский

гитанас науседа

украина

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа дал оценку "мирному плану" Владимира Зеленского перед началом заседания Европейского совета. "Когда я смотрю на план Зеленского, я вижу те решения и меры, которые мы, западные страны, не можем принять в последние месяцы и даже годы... Поэтому в плане Зеленского нет ничего нового. Это только о нашей воле и наших обязательствах поддержать Украину" — сказал он, призвав поддерживать Киев.Незамедлительное приглашение Украины в альянс — первый пункт в так называемом плане победы Владимира Зеленского, который он накануне представил в Верховной раде. Всего там пять пунктов и три секретных дополнения. Так же там говорится о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, и о размещении на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. По задумке Зеленского, конфликт должен завершиться не позднее 2025 года.В российском МИД этот план назвали набором бессвязных лозунгов.

https://ria.ru/20241017/nauseda-1978473628.html

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978448464.html

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в мире, литва, владимир зеленский, гитанас науседа, украина