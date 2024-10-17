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Президент Литвы отреагировал на "план победы" Зеленского - РИА Новости, 17.10.2024
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13:09 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/plan-1978490963.html
Президент Литвы отреагировал на "план победы" Зеленского
Президент Литвы отреагировал на "план победы" Зеленского - РИА Новости, 17.10.2024
Президент Литвы отреагировал на "план победы" Зеленского
Президент Литвы Гитанас Науседа дал оценку "мирному плану" Владимира Зеленского перед началом заседания Европейского совета. "Когда я смотрю на план Зеленского, РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T13:09
2024-10-17T13:09
в мире
литва
владимир зеленский
гитанас науседа
украина
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа дал оценку "мирному плану" Владимира Зеленского перед началом заседания Европейского совета. "Когда я смотрю на план Зеленского, я вижу те решения и меры, которые мы, западные страны, не можем принять в последние месяцы и даже годы... Поэтому в плане Зеленского нет ничего нового. Это только о нашей воле и наших обязательствах поддержать Украину" — сказал он, призвав поддерживать Киев.Незамедлительное приглашение Украины в альянс — первый пункт в так называемом плане победы Владимира Зеленского, который он накануне представил в Верховной раде. Всего там пять пунктов и три секретных дополнения. Так же там говорится о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, и о размещении на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. По задумке Зеленского, конфликт должен завершиться не позднее 2025 года.В российском МИД этот план назвали набором бессвязных лозунгов.
https://ria.ru/20241017/nauseda-1978473628.html
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в мире, литва, владимир зеленский, гитанас науседа, украина
В мире, Литва, Владимир Зеленский, Гитанас Науседа, Украина
Президент Литвы отреагировал на "план победы" Зеленского

Президент Литвы Науседа заявил, что в плане победы Зеленского нет ничего нового

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Литвы Гитанас Науседа. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа дал оценку "мирному плану" Владимира Зеленского перед началом заседания Европейского совета.

"Когда я смотрю на план Зеленского, я вижу те решения и меры, которые мы, западные страны, не можем принять в последние месяцы и даже годы... Поэтому в плане Зеленского нет ничего нового. Это только о нашей воле и наших обязательствах поддержать Украину" — сказал он, призвав поддерживать Киев.
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Президент Литвы сделал трудное признание о России
Вчера, 11:50
Незамедлительное приглашение Украины в альянс — первый пункт в так называемом плане победы Владимира Зеленского, который он накануне представил в Верховной раде. Всего там пять пунктов и три секретных дополнения. Так же там говорится о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, и о размещении на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. По задумке Зеленского, конфликт должен завершиться не позднее 2025 года.
В российском МИД этот план назвали набором бессвязных лозунгов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
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Вчера, 09:24
 
В миреЛитваВладимир ЗеленскийГитанас НауседаУкраина
 
 
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