Президент Литвы отреагировал на "план победы" Зеленского
Президент Литвы Науседа заявил, что в плане победы Зеленского нет ничего нового
Президент Литвы Гитанас Науседа. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа дал оценку "мирному плану" Владимира Зеленского перед началом заседания Европейского совета.
"Когда я смотрю на план Зеленского, я вижу те решения и меры, которые мы, западные страны, не можем принять в последние месяцы и даже годы... Поэтому в плане Зеленского нет ничего нового. Это только о нашей воле и наших обязательствах поддержать Украину" — сказал он, призвав поддерживать Киев.
"Когда я смотрю на план Зеленского, я вижу те решения и меры, которые мы, западные страны, не можем принять в последние месяцы и даже годы... Поэтому в плане Зеленского нет ничего нового. Это только о нашей воле и наших обязательствах поддержать Украину" — сказал он, призвав поддерживать Киев.
Незамедлительное приглашение Украины в альянс — первый пункт в так называемом плане победы Владимира Зеленского, который он накануне представил в Верховной раде. Всего там пять пунктов и три секретных дополнения. Так же там говорится о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, и о размещении на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. По задумке Зеленского, конфликт должен завершиться не позднее 2025 года.
В российском МИД этот план назвали набором бессвязных лозунгов.