https://ria.ru/20241017/plan-1978387249.html

"Жесткий ультиматум Западу". Зеленский назвал сроки капитуляции

"Жесткий ультиматум Западу". Зеленский назвал сроки капитуляции - РИА Новости, 17.10.2024

"Жесткий ультиматум Западу". Зеленский назвал сроки капитуляции

На Украине наконец официально узнали, что такое план "план победы" Зеленского. Этот документ якобы должен стать мостом к "саммиту мира" и заодно впечатлить... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T08:00

2024-10-17T08:00

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Михаил Катков. На Украине наконец официально узнали, что такое план "план победы" Зеленского. Этот документ якобы должен стать мостом к "саммиту мира" и заодно впечатлить союзников. Первая реакция с Запада уже поступила. На что рассчитывают в Киеве и какова реальность — в материале РИА Новости.Новая надеждаПрежде всего нужно вступить в НАТО — еще до завершения конфликта. Причем ВСУ надо продолжить боевые действия в Курской области, а также получить разрешение на удары по военным объектам в глубине России. Кроме того, Западу следует защитить воздушное пространство Украины и бесперебойно предоставлять разведданные.Главная гарантия безопасности, по словам Зеленского, — размещение на территории страны некоего неядерного стратегического пакета сдерживания, достаточного для того, чтобы противостоять Москве. Есть еще и тайное приложение к плану, которое вручили первым лицам США, Великобритании, Франции, Италии и Германии."Россия должна навсегда потерять контроль над Украиной и даже потерять желание такого контроля, — заявил Зеленский. — Это гарантия жизни для Украины. И в то же время — гарантия покоя для Европы".Кроме того, продолжил он, после завершения конфликта ВСУ смогут заменить воинский контингент США в Европе. Если же Киев проиграет — а без выполнения выдвинутых к Западу требований это весьма вероятно уже в следующем году, — природные богатства Украины достанутся Москве. Уран, титан, литий, графит, перечислил глава киевского режима.Затем неожиданно выяснилось, что Украина воюет сразу с тремя государствами: Россией, Ираном и КНДР."Наша разведка фиксирует не только передачу оружия из Северной Кореи в Россию, но и передачу людей. <…> Каждый видит помощь иранского режима Путину", — сказал Зеленский. И осудил Пекин за "сотрудничество с Москвой", но записывать Китай в "ось зла" все-таки не рискнул.Запад наносит ответный ударПресловутый "план победы" многие комментировали еще до его официального оглашения. Так, бывший посол Украины в США (2015-2019 годы) Валерий Чалый резко отреагировал на то, что американцы предлагают Зеленскому прекратить бороться за территориальную целостность."У него что, ключ в Киеве от сейфа, из которого он достает Донецкую и Луганскую области? Это сразу государственная измена и тюрьма. <…> Если коротко, то конституция прямо запрещает отдавать территорию", — возмущался он.На канале Fox News план Зеленского назвали "проигрышной авантюрой", которую он пытается навязать Западу последние два года. В Politico полагают, что Киев из всех пунктов способен добиться лишь усиления военной промышленности государства за счет стран НАТО.Исполняющий обязанности премьер-министра Бельгии Александр Де Кро не уверен в успехе "плана победы", но считает важным "выдвигать новые идеи по урегулированию конфликта"."Мы изучаем детали в настоящее время. <...> Мы не должны цинично относиться к этому, хотя это и действительно не первый план, до него было еще несколько. Необходимо продолжать делать предложения, один из таких планов в определенный момент сработает", — пояснил он.По сведениям Bild, канцлер ФРГ Олаф Шольц не поддержал идеи Зеленского. В Берлине "не верят в то, что Киев способен на контрнаступление". И вообще, Шольц пока не видит Украину в НАТО и даже готов на переговоры с Путиным.Как бы там ни было, глава Евросовета Шарль Мишель заверил, что лидеры ЕС все обсудят на саммите, который открывается сегодня в Брюсселе. Покой им только снитсяЗамглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что, даже если Запад согласится полностью реализовать план Зеленского, это не приведет к победе Украины."Боевые действия продолжатся. <…> В НАТО признают: ни один из предложенных пунктов не в состоянии кардинально изменить ситуацию на фронте. Вместе с тем план фактически основан на том, что Североатлантический альянс объявит войну России", — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.Саммит ЕС тоже ничего не решит. "Наглец дал Западу три месяца на обдумывание его предложений. Европарламент, наверное, все с удовольствием поддержит, потому что ни за что не отвечает. Но дальше возникнут проблемы", — отмечает политолог.Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов назвал план Зеленского плодом безудержной фантазии киевских властей. "Для его реализации нет вообще никаких предпосылок. В НАТО Украину не ждут, а все остальные пункты лишены какой бы то ни было конкретики. Пожалуй, самое яркое предложение — замена в Европе американских солдат на украинских. Правда, думаю, что в Вашингтоне этому не обрадуются", — иронизирует он.По его словам, глава режима, обвинив Иран и КНДР в войне на стороне Москвы, подтвердил тезис Кремля о том, что НАТО уже участвует в конфликте. Зеленский пытается сказать союзникам следующее: красные линии давно уже стерты и прямое объявление войны России — пустая формальность.Также опрошенные РИА Новости эксперты указывают: слова Зеленского о возможном поражении Украины — шантаж НАТО. По сути, он предупредил: не послушаетесь меня — я сдамся. Позволит ли это ему Запад — вопрос открытый.

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россия, украина, москва, владимир путин, владимир зеленский, евросоюз, нато