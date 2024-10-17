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"Жесткий ультиматум Западу". Зеленский назвал сроки капитуляции - РИА Новости, 17.10.2024
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08:00 17.10.2024 (обновлено: 08:02 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/plan-1978387249.html
"Жесткий ультиматум Западу". Зеленский назвал сроки капитуляции
"Жесткий ультиматум Западу". Зеленский назвал сроки капитуляции - РИА Новости, 17.10.2024
"Жесткий ультиматум Западу". Зеленский назвал сроки капитуляции
На Украине наконец официально узнали, что такое план "план победы" Зеленского. Этот документ якобы должен стать мостом к "саммиту мира" и заодно впечатлить... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T08:00
2024-10-17T08:02
россия
украина
москва
владимир путин
владимир зеленский
евросоюз
нато
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Михаил Катков. На Украине наконец официально узнали, что такое план "план победы" Зеленского. Этот документ якобы должен стать мостом к "саммиту мира" и заодно впечатлить союзников. Первая реакция с Запада уже поступила. На что рассчитывают в Киеве и какова реальность — в материале РИА Новости.Новая надеждаПрежде всего нужно вступить в НАТО — еще до завершения конфликта. Причем ВСУ надо продолжить боевые действия в Курской области, а также получить разрешение на удары по военным объектам в глубине России. Кроме того, Западу следует защитить воздушное пространство Украины и бесперебойно предоставлять разведданные.Главная гарантия безопасности, по словам Зеленского, — размещение на территории страны некоего неядерного стратегического пакета сдерживания, достаточного для того, чтобы противостоять Москве. Есть еще и тайное приложение к плану, которое вручили первым лицам США, Великобритании, Франции, Италии и Германии."Россия должна навсегда потерять контроль над Украиной и даже потерять желание такого контроля, — заявил Зеленский. — Это гарантия жизни для Украины. И в то же время — гарантия покоя для Европы".Кроме того, продолжил он, после завершения конфликта ВСУ смогут заменить воинский контингент США в Европе. Если же Киев проиграет — а без выполнения выдвинутых к Западу требований это весьма вероятно уже в следующем году, — природные богатства Украины достанутся Москве. Уран, титан, литий, графит, перечислил глава киевского режима.Затем неожиданно выяснилось, что Украина воюет сразу с тремя государствами: Россией, Ираном и КНДР."Наша разведка фиксирует не только передачу оружия из Северной Кореи в Россию, но и передачу людей. &lt;…&gt; Каждый видит помощь иранского режима Путину", — сказал Зеленский. И осудил Пекин за "сотрудничество с Москвой", но записывать Китай в "ось зла" все-таки не рискнул.Запад наносит ответный ударПресловутый "план победы" многие комментировали еще до его официального оглашения. Так, бывший посол Украины в США (2015-2019 годы) Валерий Чалый резко отреагировал на то, что американцы предлагают Зеленскому прекратить бороться за территориальную целостность."У него что, ключ в Киеве от сейфа, из которого он достает Донецкую и Луганскую области? Это сразу государственная измена и тюрьма. &lt;…&gt; Если коротко, то конституция прямо запрещает отдавать территорию", — возмущался он.На канале Fox News план Зеленского назвали "проигрышной авантюрой", которую он пытается навязать Западу последние два года. В Politico полагают, что Киев из всех пунктов способен добиться лишь усиления военной промышленности государства за счет стран НАТО.Исполняющий обязанности премьер-министра Бельгии Александр Де Кро не уверен в успехе "плана победы", но считает важным "выдвигать новые идеи по урегулированию конфликта"."Мы изучаем детали в настоящее время. &lt;...&gt; Мы не должны цинично относиться к этому, хотя это и действительно не первый план, до него было еще несколько. Необходимо продолжать делать предложения, один из таких планов в определенный момент сработает", — пояснил он.По сведениям Bild, канцлер ФРГ Олаф Шольц не поддержал идеи Зеленского. В Берлине "не верят в то, что Киев способен на контрнаступление". И вообще, Шольц пока не видит Украину в НАТО и даже готов на переговоры с Путиным.Как бы там ни было, глава Евросовета Шарль Мишель заверил, что лидеры ЕС все обсудят на саммите, который открывается сегодня в Брюсселе. Покой им только снитсяЗамглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что, даже если Запад согласится полностью реализовать план Зеленского, это не приведет к победе Украины."Боевые действия продолжатся. &lt;…&gt; В НАТО признают: ни один из предложенных пунктов не в состоянии кардинально изменить ситуацию на фронте. Вместе с тем план фактически основан на том, что Североатлантический альянс объявит войну России", — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.Саммит ЕС тоже ничего не решит. "Наглец дал Западу три месяца на обдумывание его предложений. Европарламент, наверное, все с удовольствием поддержит, потому что ни за что не отвечает. Но дальше возникнут проблемы", — отмечает политолог.Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов назвал план Зеленского плодом безудержной фантазии киевских властей. "Для его реализации нет вообще никаких предпосылок. В НАТО Украину не ждут, а все остальные пункты лишены какой бы то ни было конкретики. Пожалуй, самое яркое предложение — замена в Европе американских солдат на украинских. Правда, думаю, что в Вашингтоне этому не обрадуются", — иронизирует он.По его словам, глава режима, обвинив Иран и КНДР в войне на стороне Москвы, подтвердил тезис Кремля о том, что НАТО уже участвует в конфликте. Зеленский пытается сказать союзникам следующее: красные линии давно уже стерты и прямое объявление войны России — пустая формальность.Также опрошенные РИА Новости эксперты указывают: слова Зеленского о возможном поражении Украины — шантаж НАТО. По сути, он предупредил: не послушаетесь меня — я сдамся. Позволит ли это ему Запад — вопрос открытый.
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россия, украина, москва, владимир путин, владимир зеленский, евросоюз, нато
Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО
"Жесткий ультиматум Западу". Зеленский назвал сроки капитуляции

Политолог Жарихин: Зеленский втягивает НАТО в войну с Россией

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Михаил Катков. На Украине наконец официально узнали, что такое план "план победы" Зеленского. Этот документ якобы должен стать мостом к "саммиту мира" и заодно впечатлить союзников. Первая реакция с Запада уже поступила. На что рассчитывают в Киеве и какова реальность — в материале РИА Новости.

Новая надежда

Прежде всего нужно вступить в НАТО — еще до завершения конфликта. Причем ВСУ надо продолжить боевые действия в Курской области, а также получить разрешение на удары по военным объектам в глубине России. Кроме того, Западу следует защитить воздушное пространство Украины и бесперебойно предоставлять разведданные.
Главная гарантия безопасности, по словам Зеленского, — размещение на территории страны некоего неядерного стратегического пакета сдерживания, достаточного для того, чтобы противостоять Москве. Есть еще и тайное приложение к плану, которое вручили первым лицам США, Великобритании, Франции, Италии и Германии.
© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
"Россия должна навсегда потерять контроль над Украиной и даже потерять желание такого контроля, — заявил Зеленский. — Это гарантия жизни для Украины. И в то же время — гарантия покоя для Европы".
Кроме того, продолжил он, после завершения конфликта ВСУ смогут заменить воинский контингент США в Европе. Если же Киев проиграет — а без выполнения выдвинутых к Западу требований это весьма вероятно уже в следующем году, — природные богатства Украины достанутся Москве. Уран, титан, литий, графит, перечислил глава киевского режима.
Затем неожиданно выяснилось, что Украина воюет сразу с тремя государствами: Россией, Ираном и КНДР.
"Наша разведка фиксирует не только передачу оружия из Северной Кореи в Россию, но и передачу людей. <…> Каждый видит помощь иранского режима Путину", — сказал Зеленский. И осудил Пекин за "сотрудничество с Москвой", но записывать Китай в "ось зла" все-таки не рискнул.

Запад наносит ответный удар

Пресловутый "план победы" многие комментировали еще до его официального оглашения. Так, бывший посол Украины в США (2015-2019 годы) Валерий Чалый резко отреагировал на то, что американцы предлагают Зеленскому прекратить бороться за территориальную целостность.
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне
"У него что, ключ в Киеве от сейфа, из которого он достает Донецкую и Луганскую области? Это сразу государственная измена и тюрьма. <…> Если коротко, то конституция прямо запрещает отдавать территорию", — возмущался он.
На канале Fox News план Зеленского назвали "проигрышной авантюрой", которую он пытается навязать Западу последние два года. В Politico полагают, что Киев из всех пунктов способен добиться лишь усиления военной промышленности государства за счет стран НАТО.
Исполняющий обязанности премьер-министра Бельгии Александр Де Кро не уверен в успехе "плана победы", но считает важным "выдвигать новые идеи по урегулированию конфликта".
"Мы изучаем детали в настоящее время. <...> Мы не должны цинично относиться к этому, хотя это и действительно не первый план, до него было еще несколько. Необходимо продолжать делать предложения, один из таких планов в определенный момент сработает", — пояснил он.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАлександр Де Кро
Александр де Кроо - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Александр Де Кро
По сведениям Bild, канцлер ФРГ Олаф Шольц не поддержал идеи Зеленского. В Берлине "не верят в то, что Киев способен на контрнаступление". И вообще, Шольц пока не видит Украину в НАТО и даже готов на переговоры с Путиным.
Как бы там ни было, глава Евросовета Шарль Мишель заверил, что лидеры ЕС все обсудят на саммите, который открывается сегодня в Брюсселе.

Покой им только снится

Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что, даже если Запад согласится полностью реализовать план Зеленского, это не приведет к победе Украины.
"Боевые действия продолжатся. <…> В НАТО признают: ни один из предложенных пунктов не в состоянии кардинально изменить ситуацию на фронте. Вместе с тем план фактически основан на том, что Североатлантический альянс объявит войну России", — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.
Саммит ЕС тоже ничего не решит. "Наглец дал Западу три месяца на обдумывание его предложений. Европарламент, наверное, все с удовольствием поддержит, потому что ни за что не отвечает. Но дальше возникнут проблемы", — отмечает политолог.
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие
Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов назвал план Зеленского плодом безудержной фантазии киевских властей. "Для его реализации нет вообще никаких предпосылок. В НАТО Украину не ждут, а все остальные пункты лишены какой бы то ни было конкретики. Пожалуй, самое яркое предложение — замена в Европе американских солдат на украинских. Правда, думаю, что в Вашингтоне этому не обрадуются", — иронизирует он.
По его словам, глава режима, обвинив Иран и КНДР в войне на стороне Москвы, подтвердил тезис Кремля о том, что НАТО уже участвует в конфликте. Зеленский пытается сказать союзникам следующее: красные линии давно уже стерты и прямое объявление войны России — пустая формальность.
Также опрошенные РИА Новости эксперты указывают: слова Зеленского о возможном поражении Украины — шантаж НАТО. По сути, он предупредил: не послушаетесь меня — я сдамся. Позволит ли это ему Запад — вопрос открытый.
Южнокорейские боевые танки К2 - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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