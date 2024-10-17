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СМИ: британский певец Пейн был крайне подавлен перед гибелью - РИА Новости, 17.10.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
05:02 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/peyn-1978431784.html
СМИ: британский певец Пейн был крайне подавлен перед гибелью
СМИ: британский певец Пейн был крайне подавлен перед гибелью - РИА Новости, 17.10.2024
СМИ: британский певец Пейн был крайне подавлен перед гибелью
Британский певец Лиам Пейн перед гибелью в Буэнос-Айресе был "крайне подавлен" юридическими проблемами с бывшей невестой, американской моделью Майей Генри,... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T05:02
2024-10-17T05:02
культура
в мире
буэнос-айрес (город)
аргентина
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Британский певец Лиам Пейн перед гибелью в Буэнос-Айресе был "крайне подавлен" юридическими проблемами с бывшей невестой, американской моделью Майей Генри, сообщает журнал People со ссылкой на источник. Британская газета Daily Mail ранее сообщала, что Генри начала юридические процедуры против Пейна, обвинив его в навязчивых контактах и "использовании в качестве оружия" своих фанатов против нее. "Источник, знакомый с ситуацией, заявил People, что Пейн "был крайне подавлен всеми юридическими проблемами", связанными с Генри", - сообщает журнал. Как пишет американский портал TMZ со ссылкой на источники, Пейн приехал в Аргентину вместе со своей девушкой Кейт Кэссиди 30 сентября. Собеседники портала сообщили, что Кэссиди уехала 14 октября, а Пейн остался. В среду глава службы скорой помощи Буэнос-Айреса Альберто Крессенти подтвердил смерть 31-летнего Пейна, погибшего при падении с третьего этажа отеля в столичном районе Палермо. При падении певец получил перелом основания черепа, спасти его не было возможности. Предположительно, он был под воздействием наркотиков или алкоголя. Аргентинские СМИ опубликовали фото из номера Пейна, в нем были обнаружены разбитый телевизор и, предположительно, кокаин. Незадолго до смерти певца управляющий отеля звонил в службу 911 и говорил, что боится за жизнь постояльца.
https://ria.ru/20241017/peyn-1978430215.html
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аргентина
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в мире, буэнос-айрес (город), аргентина
Культура, В мире, Буэнос-Айрес (город), Аргентина
СМИ: британский певец Пейн был крайне подавлен перед гибелью

People: певец Лиам Пейн был крайне подавлен юридическими проблемами с бывшей

© AP Photo / Vianney Le CaerПевец Лиам Пейн из британской группы One Direction
Певец Лиам Пейн из британской группы One Direction - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Vianney Le Caer
Певец Лиам Пейн из британской группы One Direction. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Британский певец Лиам Пейн перед гибелью в Буэнос-Айресе был "крайне подавлен" юридическими проблемами с бывшей невестой, американской моделью Майей Генри, сообщает журнал People со ссылкой на источник.
Британская газета Daily Mail ранее сообщала, что Генри начала юридические процедуры против Пейна, обвинив его в навязчивых контактах и "использовании в качестве оружия" своих фанатов против нее.
Британский певец Лиам Пэйн - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
СМИ: управляющий отеля, где погиб певец Пейн, опасался за его жизнь
Вчера, 04:15
"Источник, знакомый с ситуацией, заявил People, что Пейн "был крайне подавлен всеми юридическими проблемами", связанными с Генри", - сообщает журнал.
Как пишет американский портал TMZ со ссылкой на источники, Пейн приехал в Аргентину вместе со своей девушкой Кейт Кэссиди 30 сентября. Собеседники портала сообщили, что Кэссиди уехала 14 октября, а Пейн остался.
В среду глава службы скорой помощи Буэнос-Айреса Альберто Крессенти подтвердил смерть 31-летнего Пейна, погибшего при падении с третьего этажа отеля в столичном районе Палермо. При падении певец получил перелом основания черепа, спасти его не было возможности. Предположительно, он был под воздействием наркотиков или алкоголя.
Аргентинские СМИ опубликовали фото из номера Пейна, в нем были обнаружены разбитый телевизор и, предположительно, кокаин. Незадолго до смерти певца управляющий отеля звонил в службу 911 и говорил, что боится за жизнь постояльца.
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