https://ria.ru/20241017/peyn-1978430215.html

СМИ: управляющий отеля, где погиб певец Пейн, опасался за его жизнь

СМИ: управляющий отеля, где погиб певец Пейн, опасался за его жизнь - РИА Новости, 17.10.2024

СМИ: управляющий отеля, где погиб певец Пейн, опасался за его жизнь

Управляющий отеля в Буэнос-Айресе, где погиб британский певец Лиам Пейн, позвонил в 911 из-за страха за жизнь постояльца, сообщил телеканал TN. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T04:15

2024-10-17T04:15

2024-10-17T04:15

в мире

буэнос-айрес (город)

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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 окт - РИА Новости. Управляющий отеля в Буэнос-Айресе, где погиб британский певец Лиам Пейн, позвонил в 911 из-за страха за жизнь постояльца, сообщил телеканал TN. "У нас есть гость, перебравший с наркотиками, он крушит номер, нам нужно, чтоб кто-нибудь приехал... Нам нужно, чтобы вы кого-нибудь срочно отправили, потому что я не знаю, под угрозой ли жизнь постояльца. Он в номере с балконом, и мы боимся, что он сделает что-то, что подвергнет его жизнь риску", - приводит телеканал запись звонка управляющего в службу спасения. В среду глава службы скорой помощи Альберто Крессенти подтвердил смерть 31-летнего Пейна, погибшего при падении с третьего этажа отеля в столичном районе Палермо. При падении певец получил перелом основания черепа, спасти его не было возможности. Предположительно, он был под воздействием наркотиков или алкоголя. Аргентинские СМИ опубликовали фото из номера Пейна, в нем были обнаружены разбитый телевизор и, предположительно, кокаин.

https://ria.ru/20241017/peyn-1978427380.html

буэнос-айрес (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, буэнос-айрес (город)