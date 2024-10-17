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СМИ: управляющий отеля, где погиб певец Пейн, опасался за его жизнь - РИА Новости, 17.10.2024
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04:15 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/peyn-1978430215.html
СМИ: управляющий отеля, где погиб певец Пейн, опасался за его жизнь
СМИ: управляющий отеля, где погиб певец Пейн, опасался за его жизнь - РИА Новости, 17.10.2024
СМИ: управляющий отеля, где погиб певец Пейн, опасался за его жизнь
Управляющий отеля в Буэнос-Айресе, где погиб британский певец Лиам Пейн, позвонил в 911 из-за страха за жизнь постояльца, сообщил телеканал TN. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T04:15
2024-10-17T04:15
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 окт - РИА Новости. Управляющий отеля в Буэнос-Айресе, где погиб британский певец Лиам Пейн, позвонил в 911 из-за страха за жизнь постояльца, сообщил телеканал TN. "У нас есть гость, перебравший с наркотиками, он крушит номер, нам нужно, чтоб кто-нибудь приехал... Нам нужно, чтобы вы кого-нибудь срочно отправили, потому что я не знаю, под угрозой ли жизнь постояльца. Он в номере с балконом, и мы боимся, что он сделает что-то, что подвергнет его жизнь риску", - приводит телеканал запись звонка управляющего в службу спасения. В среду глава службы скорой помощи Альберто Крессенти подтвердил смерть 31-летнего Пейна, погибшего при падении с третьего этажа отеля в столичном районе Палермо. При падении певец получил перелом основания черепа, спасти его не было возможности. Предположительно, он был под воздействием наркотиков или алкоголя. Аргентинские СМИ опубликовали фото из номера Пейна, в нем были обнаружены разбитый телевизор и, предположительно, кокаин.
https://ria.ru/20241017/peyn-1978427380.html
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в мире, буэнос-айрес (город)
В мире, Буэнос-Айрес (город)
СМИ: управляющий отеля, где погиб певец Пейн, опасался за его жизнь

TN: управляющий отеля, где погиб Пейн, звонил в службы спасения

© Vianney Le CaerБританский певец Лиам Пэйн
Британский певец Лиам Пэйн - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Vianney Le Caer
Британский певец Лиам Пэйн. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 окт - РИА Новости. Управляющий отеля в Буэнос-Айресе, где погиб британский певец Лиам Пейн, позвонил в 911 из-за страха за жизнь постояльца, сообщил телеканал TN.
"У нас есть гость, перебравший с наркотиками, он крушит номер, нам нужно, чтоб кто-нибудь приехал... Нам нужно, чтобы вы кого-нибудь срочно отправили, потому что я не знаю, под угрозой ли жизнь постояльца. Он в номере с балконом, и мы боимся, что он сделает что-то, что подвергнет его жизнь риску", - приводит телеканал запись звонка управляющего в службу спасения.
В среду глава службы скорой помощи Альберто Крессенти подтвердил смерть 31-летнего Пейна, погибшего при падении с третьего этажа отеля в столичном районе Палермо. При падении певец получил перелом основания черепа, спасти его не было возможности. Предположительно, он был под воздействием наркотиков или алкоголя.
Аргентинские СМИ опубликовали фото из номера Пейна, в нем были обнаружены разбитый телевизор и, предположительно, кокаин.
Певец Лиам Пейн из британской группы One Direction - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
СМИ: в номере погибшего певца Пейна нашли разбитый телевизор
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В миреБуэнос-Айрес (город)
 
 
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