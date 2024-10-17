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СМИ: в номере погибшего певца Пейна нашли разбитый телевизор
СМИ: в номере погибшего певца Пейна нашли разбитый телевизор - РИА Новости, 17.10.2024
СМИ: в номере погибшего певца Пейна нашли разбитый телевизор
В номере отеля, где жил британский певец и экс-участник группы One Direction Лиам Пейн, погибший в среду в Буэнос-Айресе, обнаружен разбитый телевизор и,... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T03:07
2024-10-17T03:07
2024-10-17T03:08
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 окт - РИА Новости. В номере отеля, где жил британский певец и экс-участник группы One Direction Лиам Пейн, погибший в среду в Буэнос-Айресе, обнаружен разбитый телевизор и, предположительно, кокаин, сообщила газета Clarin. Газета получила доступ к фото из номера отеля. На них виден разбитый экран телевизора и "рассыпанный порошок, похожий на кокаин", отмечает СМИ. В среду глава службы скорой помощи Альберто Крессенти подтвердил смерть 31-летнего Пейна, погибшего при падении с третьего этажа отеля в столичном районе Палермо. При падении певец получил перелом основания черепа, спасти его не было возможности. Возможно, он был под воздействием наркотиков или алкоголя.
буэнос-айрес (город)
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в мире, буэнос-айрес (город)
Культура, В мире, Буэнос-Айрес (город)
СМИ: в номере погибшего певца Пейна нашли разбитый телевизор
Clarin: в номере погибшего Пейна нашли разбитый телевизор и рассыпанный порошок