https://ria.ru/20241017/peyn-1978427380.html

СМИ: в номере погибшего певца Пейна нашли разбитый телевизор

СМИ: в номере погибшего певца Пейна нашли разбитый телевизор - РИА Новости, 17.10.2024

СМИ: в номере погибшего певца Пейна нашли разбитый телевизор

В номере отеля, где жил британский певец и экс-участник группы One Direction Лиам Пейн, погибший в среду в Буэнос-Айресе, обнаружен разбитый телевизор и,... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T03:07

2024-10-17T03:07

2024-10-17T03:08

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буэнос-айрес (город)

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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 окт - РИА Новости. В номере отеля, где жил британский певец и экс-участник группы One Direction Лиам Пейн, погибший в среду в Буэнос-Айресе, обнаружен разбитый телевизор и, предположительно, кокаин, сообщила газета Clarin. Газета получила доступ к фото из номера отеля. На них виден разбитый экран телевизора и "рассыпанный порошок, похожий на кокаин", отмечает СМИ. В среду глава службы скорой помощи Альберто Крессенти подтвердил смерть 31-летнего Пейна, погибшего при падении с третьего этажа отеля в столичном районе Палермо. При падении певец получил перелом основания черепа, спасти его не было возможности. Возможно, он был под воздействием наркотиков или алкоголя.

буэнос-айрес (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, буэнос-айрес (город)