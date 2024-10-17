https://ria.ru/20241017/peyn-1978425943.html
Британский певец Пейн получил тяжелую травму перед смертью
Британский певец Пейн получил тяжелую травму перед смертью - РИА Новости, 17.10.2024
Британский певец Пейн получил тяжелую травму перед смертью
Бывший солист группы One Direction Лиам Пейн, погибший в одном из отелей Буэнос-Айреса, при падении получил перелом основания черепа, спасти его не было... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T02:28
2024-10-17T02:28
2024-10-17T09:57
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 окт — РИА Новости. Бывший солист группы One Direction Лиам Пейн, погибший в одном из отелей Буэнос-Айреса, при падении получил перелом основания черепа, спасти его не было возможности, сообщил телеканалу TN глава службы скорой помощи Альберто Крессенти. "В 17:04 (23:04 мск) через службу 911 мы были оповещены о человеке во внутреннем дворе отеля. В 17:11 (23:11 мск) прибыла ближайшая команда скорой помощи, которая подтвердила смерть мужчины. Потом мы узнали, что он был певцом одной из музыкальных групп. К сожалению, его травмы были несовместимы с жизнью, мы были вынуждены констатировать смерть. Не было возможности реанимировать его", — сказал Крессенти. Он добавил, что еще предстоит провести вскрытие, однако, "согласно тому, что увидела команда скорой, у него был перелом основания черепа, это очень тяжкая рана". В среду газета La Nación сообщила, что 31-летний Пейн погиб при падении с третьего этажа отеля в столичном районе Палермо. Возможно, он был под воздействием наркотиков или алкоголя.
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в мире, буэнос-айрес (город)
Культура, В мире, Буэнос-Айрес (город)
Британский певец Пейн получил тяжелую травму перед смертью
Глава скорой: певец Лиам Пейн получил перелом основания черепа
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 окт — РИА Новости. Бывший солист группы One Direction Лиам Пейн, погибший в одном из отелей Буэнос-Айреса, при падении получил перелом основания черепа, спасти его не было возможности, сообщил телеканалу TN глава службы скорой помощи Альберто Крессенти.
"В 17:04 (23:04 мск) через службу 911 мы были оповещены о человеке во внутреннем дворе отеля. В 17:11 (23:11 мск) прибыла ближайшая команда скорой помощи, которая подтвердила смерть мужчины. Потом мы узнали, что он был певцом одной из музыкальных групп. К сожалению, его травмы были несовместимы с жизнью, мы были вынуждены констатировать смерть. Не было возможности реанимировать его", — сказал Крессенти.
Он добавил, что еще предстоит провести вскрытие, однако, "согласно тому, что увидела команда скорой, у него был перелом основания черепа, это очень тяжкая рана".
В среду газета La Nación сообщила, что 31-летний Пейн погиб при падении с третьего этажа отеля в столичном районе Палермо
. Возможно, он был под воздействием наркотиков или алкоголя.