https://ria.ru/20241017/peyn-1978425943.html

Британский певец Пейн получил тяжелую травму перед смертью

Британский певец Пейн получил тяжелую травму перед смертью - РИА Новости, 17.10.2024

Британский певец Пейн получил тяжелую травму перед смертью

Бывший солист группы One Direction Лиам Пейн, погибший в одном из отелей Буэнос-Айреса, при падении получил перелом основания черепа, спасти его не было... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T02:28

2024-10-17T02:28

2024-10-17T09:57

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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 окт — РИА Новости. Бывший солист группы One Direction Лиам Пейн, погибший в одном из отелей Буэнос-Айреса, при падении получил перелом основания черепа, спасти его не было возможности, сообщил телеканалу TN глава службы скорой помощи Альберто Крессенти. "В 17:04 (23:04 мск) через службу 911 мы были оповещены о человеке во внутреннем дворе отеля. В 17:11 (23:11 мск) прибыла ближайшая команда скорой помощи, которая подтвердила смерть мужчины. Потом мы узнали, что он был певцом одной из музыкальных групп. К сожалению, его травмы были несовместимы с жизнью, мы были вынуждены констатировать смерть. Не было возможности реанимировать его", — сказал Крессенти. Он добавил, что еще предстоит провести вскрытие, однако, "согласно тому, что увидела команда скорой, у него был перелом основания черепа, это очень тяжкая рана". В среду газета La Nación сообщила, что 31-летний Пейн погиб при падении с третьего этажа отеля в столичном районе Палермо. Возможно, он был под воздействием наркотиков или алкоголя.

https://ria.ru/20240509/reper-1945006277.html

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в мире, буэнос-айрес (город)