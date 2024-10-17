https://ria.ru/20241017/peterburg-1978599110.html

Пустая пачка сигарет помогла полиции раскрыть преступление 2005 года

Пустая пачка сигарет помогла полиции раскрыть преступление 2005 года - РИА Новости, 17.10.2024

Пустая пачка сигарет помогла полиции раскрыть преступление 2005 года

Пустая пачка из-под сигарет, брошенная на месте преступления, помогла вычислить преступника, который в 2005 году в Петербурге изнасиловал и убил женщину,... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T19:52

2024-10-17T19:52

2024-10-17T22:46

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санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Пустая пачка из-под сигарет, брошенная на месте преступления, помогла вычислить преступника, который в 2005 году в Петербурге изнасиловал и убил женщину, сообщила пресс-служба ГСУ СК по городу."Собранные первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местному жителю в совершении преступления, предусмотренного пунктом "к" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера")", — говорится в релизе. Следствие и суд установили, что преступник в ночь с 21 на 22 ноября 2005 года зашел за незнакомой женщиной в подъезд дома на Казанской улице. Там он на нее напал и множество раз ударил тупым предметом по голове и телу. Затем насильно вытащил свою жертву во двор, где продолжил избивать и изнасиловал. От полученных травм женщина умерла на месте. Также преступник украл деньги и мобильный телефон."Благодаря совместной работе следователей Петербургского СК и оперативных сотрудников по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет причастность фигуранта к совершению преступления была установлена. Покидая место преступления, злоумышленник оставил пустую пачку от сигарет с отпечатками пальцев на ней, которые были выявлены экспертами при проведении дактилоскопический судебной экспертизы", — сообщила пресс-служба городского главка СК. Следователи установили и допросили свидетелей, детально изучили личность ранее судимого обвиняемого и получили неопровержимые доказательства, подтверждающие причастность фигуранта дела к преступлению. Суд назначил ему наказание в виде 24 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима, в пользу матери погибшей взыскали 1,6 миллиона рублей в качестве морального вреда.

https://ria.ru/20240330/ubiystvo-1936822798.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)