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Песков назвал "план победы" Зеленского недальновидным - РИА Новости, 17.10.2024
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19:34 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/peskov-1978597521.html
Песков назвал "план победы" Зеленского недальновидным
Песков назвал "план победы" Зеленского недальновидным - РИА Новости, 17.10.2024
Песков назвал "план победы" Зеленского недальновидным
Владимир Зеленский пытается формализовать вовлеченность блока НАТО в конфликт, именно на это нацелен продвигаемый им "план", заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T19:34
2024-10-17T19:34
украина
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в мире
россия
дмитрий песков
владимир зеленский
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УФА, 17 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский пытается формализовать вовлеченность блока НАТО в конфликт, именно на это нацелен продвигаемый им "план", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Основная подноготная "плана" заключается в том, что он (Зеленский - ред.) хочет формализовать прямую вовлеченность НАТО в конфликт вокруг Украины. Вот в этом суть того, что, по крайней мере, было изложено, то, что дошло до мировой общественности. То есть он говорит: да, ребята, вы до этого участвовали, но как бы неофициально. А теперь давайте мы сделаем это официально, давайте НАТО будет здесь. Это недальновидно, безрассудно, нелогично в его ситуации", - подчеркнул представитель Кремля.Как отметил Песков, "это скорее не план мира, это план дальнейшей экзальтации ситуации с тем, чтобы это уже вывести на грань столкновения блока (НАТО) и Российской Федерации, что, конечно, уже чревато совсем иными последствиями"."Мы видим по реакции европейцев, даже по реакции НАТО, что они вовсе не рады слышать такие нелогичные, ну и просто, откровенно говоря, неумные предложения", - подытожил пресс-секретарь президента РФ.
https://ria.ru/20241017/zelenskij-1978506890.html
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украина, нато, в мире, россия, дмитрий песков, владимир зеленский
Украина, НАТО, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
Песков назвал "план победы" Зеленского недальновидным

Песков: Зеленский хочет прямую вовлеченность НАТО в конфликт на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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УФА, 17 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский пытается формализовать вовлеченность блока НАТО в конфликт, именно на это нацелен продвигаемый им "план", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Основная подноготная "плана" заключается в том, что он (Зеленский - ред.) хочет формализовать прямую вовлеченность НАТО в конфликт вокруг Украины. Вот в этом суть того, что, по крайней мере, было изложено, то, что дошло до мировой общественности. То есть он говорит: да, ребята, вы до этого участвовали, но как бы неофициально. А теперь давайте мы сделаем это официально, давайте НАТО будет здесь. Это недальновидно, безрассудно, нелогично в его ситуации", - подчеркнул представитель Кремля.
Как отметил Песков, "это скорее не план мира, это план дальнейшей экзальтации ситуации с тем, чтобы это уже вывести на грань столкновения блока (НАТО) и Российской Федерации, что, конечно, уже чревато совсем иными последствиями".
"Мы видим по реакции европейцев, даже по реакции НАТО, что они вовсе не рады слышать такие нелогичные, ну и просто, откровенно говоря, неумные предложения", - подытожил пресс-секретарь президента РФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Зеленский не смог ответить на вопрос о "плане победы"
Вчера, 13:53
 
УкраинаНАТОВ миреРоссияДмитрий ПесковВладимир Зеленский
 
 
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