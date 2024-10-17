https://ria.ru/20241017/peskov-1978597521.html

Песков назвал "план победы" Зеленского недальновидным

Песков назвал "план победы" Зеленского недальновидным - РИА Новости, 17.10.2024

Песков назвал "план победы" Зеленского недальновидным

Владимир Зеленский пытается формализовать вовлеченность блока НАТО в конфликт, именно на это нацелен продвигаемый им "план", заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T19:34

2024-10-17T19:34

2024-10-17T19:34

украина

нато

в мире

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дмитрий песков

владимир зеленский

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УФА, 17 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский пытается формализовать вовлеченность блока НАТО в конфликт, именно на это нацелен продвигаемый им "план", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Основная подноготная "плана" заключается в том, что он (Зеленский - ред.) хочет формализовать прямую вовлеченность НАТО в конфликт вокруг Украины. Вот в этом суть того, что, по крайней мере, было изложено, то, что дошло до мировой общественности. То есть он говорит: да, ребята, вы до этого участвовали, но как бы неофициально. А теперь давайте мы сделаем это официально, давайте НАТО будет здесь. Это недальновидно, безрассудно, нелогично в его ситуации", - подчеркнул представитель Кремля.Как отметил Песков, "это скорее не план мира, это план дальнейшей экзальтации ситуации с тем, чтобы это уже вывести на грань столкновения блока (НАТО) и Российской Федерации, что, конечно, уже чревато совсем иными последствиями"."Мы видим по реакции европейцев, даже по реакции НАТО, что они вовсе не рады слышать такие нелогичные, ну и просто, откровенно говоря, неумные предложения", - подытожил пресс-секретарь президента РФ.

https://ria.ru/20241017/zelenskij-1978506890.html

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украина, нато, в мире, россия, дмитрий песков, владимир зеленский