https://ria.ru/20241017/payne-1978569276.html

СМИ: в номере Лиама Пейна нашли лекарства и алкоголь

СМИ: в номере Лиама Пейна нашли лекарства и алкоголь - РИА Новости, 17.10.2024

СМИ: в номере Лиама Пейна нашли лекарства и алкоголь

Полиция обнаружила в номере британского певца Лиама Пейна, который скончался в отеле в Буэнос-Айресе, лекарства и алкоголь, сообщил телеканал TN со ссылкой на... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T17:44

2024-10-17T17:44

2024-10-17T18:03

буэнос-айрес (город)

палермо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978430081_0:16:2048:1168_1920x0_80_0_0_449c3255a9abf2560d67ee3d930a5bd1.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 окт. Полиция обнаружила в номере британского певца Лиама Пейна, который скончался в отеле в Буэнос-Айресе, лекарства и алкоголь, сообщил телеканал TN со ссылкой на источник. "В комнате была найдена бутылка виски... и лекарства, отпускаемые без рецепта", - говорится в сообщении СМИ. Кроме того, эксперты обнаружили в номере певца беспорядок и множество сломанных вещей. В среду глава службы скорой помощи Буэнос -Айреса Альберто Крессенти подтвердил смерть 31-летнего Пейна. Предположительно, он был под воздействием наркотиков или алкоголя. Незадолго до смерти певца управляющий отеля звонил в службу 911 и говорил, что боится за жизнь постояльца.

буэнос-айрес (город)

палермо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

буэнос-айрес (город), палермо