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СМИ: в номере Лиама Пейна нашли лекарства и алкоголь
СМИ: в номере Лиама Пейна нашли лекарства и алкоголь - РИА Новости, 17.10.2024
СМИ: в номере Лиама Пейна нашли лекарства и алкоголь
Полиция обнаружила в номере британского певца Лиама Пейна, который скончался в отеле в Буэнос-Айресе, лекарства и алкоголь, сообщил телеканал TN со ссылкой на... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T17:44
2024-10-17T17:44
2024-10-17T18:03
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 окт. Полиция обнаружила в номере британского певца Лиама Пейна, который скончался в отеле в Буэнос-Айресе, лекарства и алкоголь, сообщил телеканал TN со ссылкой на источник. "В комнате была найдена бутылка виски... и лекарства, отпускаемые без рецепта", - говорится в сообщении СМИ. Кроме того, эксперты обнаружили в номере певца беспорядок и множество сломанных вещей. В среду глава службы скорой помощи Буэнос -Айреса Альберто Крессенти подтвердил смерть 31-летнего Пейна. Предположительно, он был под воздействием наркотиков или алкоголя. Незадолго до смерти певца управляющий отеля звонил в службу 911 и говорил, что боится за жизнь постояльца.
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буэнос-айрес (город), палермо
Буэнос-Айрес (город), Палермо
СМИ: в номере Лиама Пейна нашли лекарства и алкоголь
TN: в номере британского певца Лиама Пейна нашли транквилизатор и алкоголь
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 окт.
Полиция обнаружила в номере британского певца Лиама Пейна, который скончался в отеле в Буэнос-Айресе, лекарства и алкоголь, сообщил телеканал TN
со ссылкой на источник.
"В комнате была найдена бутылка виски... и лекарства, отпускаемые без рецепта", - говорится в сообщении СМИ.
Кроме того, эксперты обнаружили в номере певца беспорядок и множество сломанных вещей.
В среду глава службы скорой помощи Буэнос -Айреса Альберто Крессенти подтвердил смерть 31-летнего Пейна. Предположительно, он был под воздействием наркотиков или алкоголя.
Незадолго до смерти певца управляющий отеля звонил в службу 911 и говорил, что боится за жизнь постояльца.