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СМИ рассказали, от чего наступила смерть певца Лиама Пейна
СМИ рассказали, от чего наступила смерть певца Лиама Пейна - РИА Новости, 17.10.2024
СМИ рассказали, от чего наступила смерть певца Лиама Пейна
Британский певец Лиам Пейн, упавший с третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе, скончался из-за множественных травм, вызвавших внутреннее кровотечение, сообщил... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T16:39
2024-10-17T16:39
2024-10-17T16:39
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 окт - РИА Новости. Британский певец Лиам Пейн, упавший с третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе, скончался из-за множественных травм, вызвавших внутреннее кровотечение, сообщил телеканал TN со ссылкой на предварительные данные вскрытия. "Бывший участник One Direction скончался из-за множественных травм, вызвавших внутреннее и внешнее кровотечение", - говорится в сообщении СМИ. В среду глава службы скорой помощи Буэнос-Айреса Альберто Крессенти подтвердил смерть 31-летнего Пейна, который умер после падения с третьего этажа отеля в столичном районе Палермо. При падении певец получил перелом основания черепа, спасти его не было возможности. Предположительно, он был под воздействием наркотиков или алкоголя. Аргентинские СМИ опубликовали фото из номера Пейна, в нем были обнаружены разбитый телевизор и, предположительно, кокаин. Незадолго до смерти певца управляющий отеля звонил в службу 911 и говорил, что боится за жизнь постояльца.
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буэнос-айрес (город), палермо, в мире
Буэнос-Айрес (город), Палермо, В мире
СМИ рассказали, от чего наступила смерть певца Лиама Пейна
TN: певец Лиам Пейн скончался из-за множественных травм, вызвавших кровотечение