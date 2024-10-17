https://ria.ru/20241017/patrushev--1978622382.html

Патрушев призвал ускорить выдачу комплексных экологических разрешений

Патрушев призвал ускорить выдачу комплексных экологических разрешений - РИА Новости, 17.10.2024

Патрушев призвал ускорить выдачу комплексных экологических разрешений

Необходимо ускорить работу по получению комплексных экологических разрешений, кабмин разрабатывает постановление, которое вдвое сократит срок их выдачи,... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T23:35

2024-10-17T23:35

2024-10-17T23:35

россия

дмитрий патрушев

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

общество

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Необходимо ускорить работу по получению комплексных экологических разрешений, кабмин разрабатывает постановление, которое вдвое сократит срок их выдачи, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. По данным пресс-службы, Патрушев провел совещание по вопросам получения комплексных экологических разрешений, подтверждающих выполнение требований в сфере охраны окружающей среды. "Дмитрий Патрушев обратил внимание на необходимость ускорить работу по получению комплексных экологических разрешений", - говорится в сообщении. По словам вице-премьера, Минприроды и Росприроднадзор не первый год активно ведут разъяснительную работу в части их получения. Он также отметил, что с прошлого года на площадке Минприроды действует отдельный межведомственный штаб для решения оперативных вопросов. Кроме того, Росприроднадзор с начала 2024 года подключает специалистов из соседних регионов к рассмотрению заявок от субъектов, где проходит массовая подача. "Правительство, со своей стороны, принимает меры для упрощения процедур. Сейчас разрабатывается постановление, которое вдвое сократит срок выдачи разрешений, а также позволит корректировать заявки в процессе обработки", – сообщил Патрушев. Вице-премьер напомнил, что сроки получения КЭР неоднократно переносились и в случае продолжения работы без разрешительной документации после 1 января 2025 года для таких предприятий предусмотрены штрафные санкции. Комплексное экологическое разрешение (КЭР) – документ, который выдается компаниям, которые ведут хозяйственную и другую деятельность на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду. Документ содержит обязательные для выполнения требования в природоохранной сфере. КЭР будут получать компании, ведущие хозяйственную деятельность на объектах, оказывающих значительное и умеренное негативное воздействие на окружающую среду (объекты I и II категорий). До 1 января 2025 года комплексные экологические разрешения должны получить все объекты I категории на территории России.

https://ria.ru/20240808/putin-1965010758.html

https://ria.ru/20240814/patrushev-1966279296.html

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россия, дмитрий патрушев, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), общество