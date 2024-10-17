Счетная палата отметила снижение межрегионального неравенства в России
Счетная палата назвала текущие механизмы выравнивания регионов эффективными
Здание Счетной палаты России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Неравенство между регионами РФ снижается, действующие механизмы выравнивания бюджетной обеспеченности регионов результативны, к такому выводу пришла Счетная палата РФ в материалах по итогам проверки, отметив, что максимальное сокращение происходит при предоставлении дотаций на выравнивание и межбюджетных субсидий.
Исследуемый период - 2020-2023 годы, а также более ранние периоды при необходимости, указывается в материалах. "В рамках анализа Счетная палата изучила механизмы выравнивания, реализуемые в рамках госпрограммы "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами". Одной из ключевых целей госпрограммы является сокращение отклонения в уровнях бюджетной обеспеченности между 10 наименее и 10 наиболее обеспеченными регионами до 2,4 раза к 2030 году", - говорится в материалах.
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В мае текущего года президент РФ Владимир Путин поручил снизить к 2036 году не более чем до 2 раз разрыв в уровнях бюджетной обеспеченности между такими субъектами РФ (с учетом оказания финансовой поддержки из федерального бюджета в форме целевых межбюджетных трансфертов).
"Оценка бюджетных мер… показала, что межрегиональное неравенство снижается после предоставления межбюджетных трансфертов. Выравнивающий эффект в разной степени проявляется в отношении разных форм трансфертов. Максимальное сокращение межрегиональной дифференциации происходит при предоставлении дотаций на ВБО (выравнивание бюджетной обеспеченности – ред.) и межбюджетных субсидий", - говорится в отчете.
"За последние восемь лет уровень межрегиональной дифференциации, рассчитанный по всем доходам консолидированных бюджетов регионов, изменился незначительно, то есть ситуация не ухудшается. Это позволяет охарактеризовать действующие механизмы выравнивания как в целом результативные в условиях предусмотренного объема бюджетных ассигнований, направленных на эти цели", - отметила аудитор Наталья Трунова, ее слова приводятся в материалах.
Выравнивающий эффект в целом проявляется от разных форм межбюджетных трансфертов, но дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (9%) работают эффективнее, чем межбюджетные субсидии (8%), указывают аудиторы. "Перечень регионов, получающих наибольший объем дотаций на выравнивание (республики Дагестан, Бурятия, Саха (Якутия), Тыва, Алтайский, Камчатский и Ставропольский края, Ростовская область) достаточно стабилен, и на их долю на протяжении 2015–2023 годов приходится почти 42–48% объема дотации на выравнивание", - поясняется в отчете.
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