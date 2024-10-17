https://ria.ru/20241017/ozempik-1978443302.html

Росздравнадзор опроверг сообщения о проблемах с аналогами "Оземпика"

Росздравнадзор опроверг сообщения о проблемах с аналогами "Оземпика" - РИА Новости, 17.10.2024

Росздравнадзор опроверг сообщения о проблемах с аналогами "Оземпика"

Лекарственные препараты с действующим веществом семаглутид, один из которых известен под названием "Оземпик", стабильно вводятся в гражданский оборот в России,... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T08:36

2024-10-17T08:36

2024-10-17T10:09

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Лекарственные препараты с действующим веществом семаглутид, один из которых известен под названием "Оземпик", стабильно вводятся в гражданский оборот в России, поставки в аптеки продолжаются, а запасы при необходимости пополняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.Ранее издание РБК сообщило, что в ряде российских регионов почти не осталось самого популярного аналога "Оземпика" — препарата "Семавик" от "Герофарма", что может быть связано с высоким спросом на лекарство, которое используют в качестве средства для похудения."В России зарегистрированы четыре лекарственных препарата с МНН (международное непатентованное наименование. — Прим. ред.) семаглутид в форме раствора для подкожного введения, три из них отечественного производства. Препараты стабильно вводятся в гражданский оборот, с начала года введено более 1,3 миллиона упаковок", — говорится в сообщении.На сегодняшний день, по данным системы маркировки, в гражданском обороте находится более 500 тысяч упаковок, из них в аптечной сети — 130 тысяч упаковок препарата, из них более 26 тысяч упаковок — в аптеках Москвы, уточнили в ведомстве.Поставки препаратов продолжаются, дистрибьюторы оперативно пополняют запасы в аптеках, уточнили в Росздравнадзоре. В случае временного отсутствия в конкретной аптеке препарата с конкретным торговым наименованием в ведомстве советуют делать выбор в пользу другого лекарства с тем же действующим веществом.

https://ria.ru/20241014/antibiotiki-1977888804.html

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общество, рбк (медиагруппа), москва, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия, здоровье - общество