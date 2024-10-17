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Зарплаты россиян продолжат расти, заявил Орешкин - РИА Новости, 17.10.2024
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12:50 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/oreshkin-1978486203.html
Зарплаты россиян продолжат расти, заявил Орешкин
Зарплаты россиян продолжат расти, заявил Орешкин - РИА Новости, 17.10.2024
Зарплаты россиян продолжат расти, заявил Орешкин
Дешевого труда в российской экономике не будет, зарплаты уже выросли и будут расти дальше, - в такой ситуации повышение производительности труда является... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T12:50
2024-10-17T12:50
максим орешкин
общество
россия
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Дешевого труда в российской экономике не будет, зарплаты уже выросли и будут расти дальше, - в такой ситуации повышение производительности труда является единственным способом сохранения маржинальности бизнеса, считает замглавы администрации президента Максим Орешкин. Выступая в четверг на форуме "Производительность 360", он отметил, что в последнее время постоянно идет речь про дефицит кадров. Однако, по его мнению, проблема в дефиците управленческих компетенций у менеджеров компаний. "Президент об этом уже неоднократно говорил, и осознание должно прийти - дешевого труда в нашей экономике не будет, зарплаты уже выросли, и зарплаты будут продолжать расти дальше. И понятно, что в такой ситуации… важно очень бережно относиться к тому ресурсу, который становится все дороже и дороже. Это означает, что повышение производительности труда является единственным способом сохранения маржинальности вашего бизнеса или предоставления качественных услуг в сфере услуг или в государственном секторе", - сказал Орешкин. По его словам, в этой связи нужно внедрять инвестиции на новой технологической основе, проводить программы автоматизации, применять технологии искусственного интеллекта, но не менее важно - выстраивать базовые процессы. "Если базовые процессы не выстроены, какое вы новое оборудование ни поставите, какие модные фишки ни попытаетесь применить - без выстраивания базовых процессов у вас ничего не будет происходить. Это прописная истина, и каждый менеджер должен понять это. И вопросы производительности труда должны быть первостепенными, потому что именно от этого во многом зависит конечный результат", - подчеркнул Орешкин. Он также отметил, что инициативы по повышению производительности труда уже вышли за пределы производственной сферы. "Даже для сферы такой, казалось бы, традиционной, как здравоохранение или образование, применение бережливых технологий, повышение эффективности - это залог повышения качества и отдачи от каждого учителя, это рост качества образования, это рост качества здравоохранения. Это, конечно же, выполнение тех целей, которые стоят и по продолжительности жизни, и по подготовке кадров для нашей экономики на гораздо более высоком уровне", - подчеркнул замглавы администрации президента.
https://ria.ru/20240930/zarplaty-1975395680.html
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максим орешкин, общество, россия
Максим Орешкин, Общество, Россия
Зарплаты россиян продолжат расти, заявил Орешкин

Орешкин: дешевого труда в экономике РФ не будет, зарплаты продолжат расти

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМаксим Орешкин
Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Максим Орешкин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Дешевого труда в российской экономике не будет, зарплаты уже выросли и будут расти дальше, - в такой ситуации повышение производительности труда является единственным способом сохранения маржинальности бизнеса, считает замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Выступая в четверг на форуме "Производительность 360", он отметил, что в последнее время постоянно идет речь про дефицит кадров. Однако, по его мнению, проблема в дефиците управленческих компетенций у менеджеров компаний.
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"Президент об этом уже неоднократно говорил, и осознание должно прийти - дешевого труда в нашей экономике не будет, зарплаты уже выросли, и зарплаты будут продолжать расти дальше. И понятно, что в такой ситуации… важно очень бережно относиться к тому ресурсу, который становится все дороже и дороже. Это означает, что повышение производительности труда является единственным способом сохранения маржинальности вашего бизнеса или предоставления качественных услуг в сфере услуг или в государственном секторе", - сказал Орешкин.
По его словам, в этой связи нужно внедрять инвестиции на новой технологической основе, проводить программы автоматизации, применять технологии искусственного интеллекта, но не менее важно - выстраивать базовые процессы. "Если базовые процессы не выстроены, какое вы новое оборудование ни поставите, какие модные фишки ни попытаетесь применить - без выстраивания базовых процессов у вас ничего не будет происходить. Это прописная истина, и каждый менеджер должен понять это. И вопросы производительности труда должны быть первостепенными, потому что именно от этого во многом зависит конечный результат", - подчеркнул Орешкин.
Он также отметил, что инициативы по повышению производительности труда уже вышли за пределы производственной сферы. "Даже для сферы такой, казалось бы, традиционной, как здравоохранение или образование, применение бережливых технологий, повышение эффективности - это залог повышения качества и отдачи от каждого учителя, это рост качества образования, это рост качества здравоохранения. Это, конечно же, выполнение тех целей, которые стоят и по продолжительности жизни, и по подготовке кадров для нашей экономики на гораздо более высоком уровне", - подчеркнул замглавы администрации президента.
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