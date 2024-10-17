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В Уфе врачи спасли ребенка, проглотившего щипцы для стрижки ногтей - РИА Новости, 17.10.2024
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12:04 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/operatsiya-1978476743.html
В Уфе врачи спасли ребенка, проглотившего щипцы для стрижки ногтей
В Уфе врачи спасли ребенка, проглотившего щипцы для стрижки ногтей - РИА Новости, 17.10.2024
В Уфе врачи спасли ребенка, проглотившего щипцы для стрижки ногтей
Врачи городской детской больницы Уфы вытащили из желудка шестилетнего мальчика щипцы для стрижки ногтей, которые он проглотил, сообщает Минздрав Башкирии. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T12:04
2024-10-17T12:04
здоровье - общество
уфа
россия
республика башкортостан
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УФА, 17 окт - РИА Новости. Врачи городской детской больницы Уфы вытащили из желудка шестилетнего мальчика щипцы для стрижки ногтей, которые он проглотил, сообщает Минздрав Башкирии. Шестилетнему ребенку, проглотившему щипцы для стрижки ногтей, помогли доктора уфимской больницы номер 17. "По экстренным показаниям ребенку была проведена лечебная фиброгастроскопия под общим обезболиванием. Во время процедуры специалисты использовали специальное устройство - эндокорзину, что позволило аккуратно захватить и извлечь щипцы, не повредив слизистую оболочку желудка и пищевода",- говорится в релизе. Отмечается, что после успешного вмешательства состояние мальчика улучшилось, через несколько дней его выписали домой с рекомендациями. "Подобные операции стали возможны благодаря современному оборудованию, приобретенному в рамках национального проекта "Здравоохранение". За год с помощью этого аппарата врачи провели более 2000 исследований и помогли свыше 50 пациентам, предотвращая возможные осложнения, такие как перфорации пищевода и органов желудочно-кишечного тракта", - добавили в минздраве региона.
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уфа
россия
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здоровье - общество, уфа, россия, республика башкортостан
Здоровье - Общество, Уфа, Россия, Республика Башкортостан
В Уфе врачи спасли ребенка, проглотившего щипцы для стрижки ногтей

В Уфе врачи вытащили из желудка шестилетнего мальчика щипцы для стрижки ногтей

© Фото : Минздрав БашкортостанаВрачи городской детской больницы №17 Уфы вытащили из желудка 6-летнего мальчика щипцы для стрижки ногтей
Врачи городской детской больницы №17 Уфы вытащили из желудка 6-летнего мальчика щипцы для стрижки ногтей - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Фото : Минздрав Башкортостана
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УФА, 17 окт - РИА Новости. Врачи городской детской больницы Уфы вытащили из желудка шестилетнего мальчика щипцы для стрижки ногтей, которые он проглотил, сообщает Минздрав Башкирии.
Шестилетнему ребенку, проглотившему щипцы для стрижки ногтей, помогли доктора уфимской больницы номер 17.
© Фото : Минздрав БашкортостанаВрачи городской детской больницы №17 Уфы вытащили из желудка 6-летнего мальчика щипцы для стрижки ногтей
Врачи городской детской больницы №17 Уфы вытащили из желудка 6-летнего мальчика щипцы для стрижки ногтей - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Фото : Минздрав Башкортостана
Врачи городской детской больницы №17 Уфы вытащили из желудка 6-летнего мальчика щипцы для стрижки ногтей
"По экстренным показаниям ребенку была проведена лечебная фиброгастроскопия под общим обезболиванием. Во время процедуры специалисты использовали специальное устройство - эндокорзину, что позволило аккуратно захватить и извлечь щипцы, не повредив слизистую оболочку желудка и пищевода",- говорится в релизе.
Отмечается, что после успешного вмешательства состояние мальчика улучшилось, через несколько дней его выписали домой с рекомендациями.
"Подобные операции стали возможны благодаря современному оборудованию, приобретенному в рамках национального проекта "Здравоохранение". За год с помощью этого аппарата врачи провели более 2000 исследований и помогли свыше 50 пациентам, предотвращая возможные осложнения, такие как перфорации пищевода и органов желудочно-кишечного тракта", - добавили в минздраве региона.
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