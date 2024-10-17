https://ria.ru/20241017/oon-1978574239.html

В ООН обеспокоены видео с захватом собора в Черкассах

В ООН обеспокоены видео с захватом собора в Черкассах - РИА Новости, 17.10.2024

В ООН обеспокоены видео с захватом собора в Черкассах

Размещенные в социальных сетях видео, показывающие столкновения во время захвата собора УПЦ в Черкассах, вызывают беспокойство, заявил РИА Новости официальный... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T18:03

2024-10-17T18:03

2024-10-17T18:03

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московский патриархат

ситуация вокруг упц

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ЖЕНЕВА, 17 окт – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Размещенные в социальных сетях видео, показывающие столкновения во время захвата собора УПЦ в Черкассах, вызывают беспокойство, заявил РИА Новости официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Тамин Аль-Китан. Черкасская епархия УПЦ в четверг сообщила, что силовики и раскольники из структуры "ПЦУ" со второй попытки захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах. Первый штурм прихожане, священнослужители и настоятель храма митрополит Черкасский Феодосий отбили. Среди прихожан и священнослужителей есть пострадавшие: у многих ожоги роговицы из-за слезоточивого газа, митрополита Феодосия ударили по голове, он госпитализирован. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. "Нам известно о тревожных видеороликах, опубликованных сегодня в социальных сетях, которые, как представляется, показывают, по крайней мере, три случая ожесточенных столкновений между различными православными общинами в Черкассах", - сказал он. Согласно информации УВКПЧ, в ходе первого инцидента около 3.00 ночи по местному времени прихожане УПЦ подверглись нападению со стороны людей в военной форме, которые ворвались в храм и в соседнее епархиальное управление. "Позже тем же утром в храме собралось больше духовенства и верующих УПЦ. Затем между двумя группами произошли ожесточенные столкновения как внутри, так и снаружи храма. Полиция сообщила, что несколько человек были ранены, и в настоящее время ведется расследование", - уточнил Аль-Китан. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.

https://ria.ru/20241017/upts-1978467119.html

https://ria.ru/20241009/upts-1977303791.html

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черкассы, россия, украина, оон, украинская православная церковь, московский патриархат, ситуация вокруг упц