https://ria.ru/20241017/oon-1978572771.html
В ООН прокомментировали захват собора УПЦ в Черкассах
В ООН прокомментировали захват собора УПЦ в Черкассах - РИА Новости, 17.10.2024
В ООН прокомментировали захват собора УПЦ в Черкассах
Свобода вероисповедания является основным правом человека, а нападения на верующих запрещены международным правом и гуманитарным правом, прокомментировал РИА... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T17:56
2024-10-17T17:56
2024-10-17T17:56
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ЖЕНЕВА, 17 окт – РИА Новости. Свобода вероисповедания является основным правом человека, а нападения на верующих запрещены международным правом и гуманитарным правом, прокомментировал РИА Новости захват собора УПЦ в Черкассах на Украине официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Тамин Аль-Китан. Черкасская епархия УПЦ в четверг сообщила, что силовики и раскольники из структуры "ПЦУ" со второй попытки захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах. Первый штурм прихожане, священнослужители и настоятель храма митрополит Черкасский Феодосий отбили. Среди прихожан и священнослужителей есть пострадавшие: у многих ожоги роговицы из-за слезоточивого газа, митрополита Феодосия ударили по голове, он госпитализирован. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. "Хотя мы пока не можем подтвердить конкретные детали этих событий, мы подчеркиваем, что свобода вероисповедания является одним из основных прав человека. Нападения на верующих, являющихся гражданскими лицами, запрещены международным правом в области прав человека и гуманитарным законодательством", - сказал он. Аль-Китан добавил, что миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине (HRMMU) собирает дополнительную информацию об этих инцидентах. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
https://ria.ru/20241017/upts-1978467119.html
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черкассы, украина, россия, оон, украинская православная церковь, московский патриархат, ситуация вокруг упц
Черкассы, Украина, Россия, ООН, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ
В ООН прокомментировали захват собора УПЦ в Черкассах
УВКПЧ ООН: нападение на верующих запрещено международным правом
ЖЕНЕВА, 17 окт – РИА Новости. Свобода вероисповедания является основным правом человека, а нападения на верующих запрещены международным правом и гуманитарным правом, прокомментировал РИА Новости захват собора УПЦ в Черкассах на Украине официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Тамин Аль-Китан.
Черкасская епархия УПЦ в четверг сообщила, что силовики и раскольники из структуры "ПЦУ" со второй попытки захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах. Первый штурм прихожане, священнослужители и настоятель храма митрополит Черкасский Феодосий отбили. Среди прихожан и священнослужителей есть пострадавшие: у многих ожоги роговицы из-за слезоточивого газа, митрополита Феодосия ударили по голове, он госпитализирован. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.
"Хотя мы пока не можем подтвердить конкретные детали этих событий, мы подчеркиваем, что свобода вероисповедания является одним из основных прав человека. Нападения на верующих, являющихся гражданскими лицами, запрещены международным правом в области прав человека и гуманитарным законодательством", - сказал он.
Аль-Китан добавил, что миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине (HRMMU) собирает дополнительную информацию об этих инцидентах.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата
- крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией
, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ
стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.