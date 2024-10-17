https://ria.ru/20241017/oon-1978572771.html

В ООН прокомментировали захват собора УПЦ в Черкассах

В ООН прокомментировали захват собора УПЦ в Черкассах - РИА Новости, 17.10.2024

В ООН прокомментировали захват собора УПЦ в Черкассах

Свобода вероисповедания является основным правом человека, а нападения на верующих запрещены международным правом и гуманитарным правом, прокомментировал РИА... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T17:56

2024-10-17T17:56

2024-10-17T17:56

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ситуация вокруг упц

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ЖЕНЕВА, 17 окт – РИА Новости. Свобода вероисповедания является основным правом человека, а нападения на верующих запрещены международным правом и гуманитарным правом, прокомментировал РИА Новости захват собора УПЦ в Черкассах на Украине официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Тамин Аль-Китан. Черкасская епархия УПЦ в четверг сообщила, что силовики и раскольники из структуры "ПЦУ" со второй попытки захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах. Первый штурм прихожане, священнослужители и настоятель храма митрополит Черкасский Феодосий отбили. Среди прихожан и священнослужителей есть пострадавшие: у многих ожоги роговицы из-за слезоточивого газа, митрополита Феодосия ударили по голове, он госпитализирован. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. "Хотя мы пока не можем подтвердить конкретные детали этих событий, мы подчеркиваем, что свобода вероисповедания является одним из основных прав человека. Нападения на верующих, являющихся гражданскими лицами, запрещены международным правом в области прав человека и гуманитарным законодательством", - сказал он. Аль-Китан добавил, что миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине (HRMMU) собирает дополнительную информацию об этих инцидентах. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.

https://ria.ru/20241017/upts-1978467119.html

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черкассы, украина, россия, оон, украинская православная церковь, московский патриархат, ситуация вокруг упц