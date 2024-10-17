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В ООН прокомментировали захват собора УПЦ в Черкассах - РИА Новости, 17.10.2024
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17:56 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/oon-1978572771.html
В ООН прокомментировали захват собора УПЦ в Черкассах
В ООН прокомментировали захват собора УПЦ в Черкассах - РИА Новости, 17.10.2024
В ООН прокомментировали захват собора УПЦ в Черкассах
Свобода вероисповедания является основным правом человека, а нападения на верующих запрещены международным правом и гуманитарным правом, прокомментировал РИА... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T17:56
2024-10-17T17:56
черкассы
украина
россия
оон
украинская православная церковь
московский патриархат
ситуация вокруг упц
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ЖЕНЕВА, 17 окт – РИА Новости. Свобода вероисповедания является основным правом человека, а нападения на верующих запрещены международным правом и гуманитарным правом, прокомментировал РИА Новости захват собора УПЦ в Черкассах на Украине официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Тамин Аль-Китан. Черкасская епархия УПЦ в четверг сообщила, что силовики и раскольники из структуры "ПЦУ" со второй попытки захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах. Первый штурм прихожане, священнослужители и настоятель храма митрополит Черкасский Феодосий отбили. Среди прихожан и священнослужителей есть пострадавшие: у многих ожоги роговицы из-за слезоточивого газа, митрополита Феодосия ударили по голове, он госпитализирован. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. "Хотя мы пока не можем подтвердить конкретные детали этих событий, мы подчеркиваем, что свобода вероисповедания является одним из основных прав человека. Нападения на верующих, являющихся гражданскими лицами, запрещены международным правом в области прав человека и гуманитарным законодательством", - сказал он. Аль-Китан добавил, что миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине (HRMMU) собирает дополнительную информацию об этих инцидентах. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
https://ria.ru/20241017/upts-1978467119.html
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черкассы, украина, россия, оон, украинская православная церковь, московский патриархат, ситуация вокруг упц
Черкассы, Украина, Россия, ООН, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ
В ООН прокомментировали захват собора УПЦ в Черкассах

УВКПЧ ООН: нападение на верующих запрещено международным правом

© СоцсетиПопытка захвата Михайловского кафедрального собора УПЦ в Черкассах, Украина. Кадр видео
Попытка захвата Михайловского кафедрального собора УПЦ в Черкассах, Украина. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Соцсети
Попытка захвата Михайловского кафедрального собора УПЦ в Черкассах, Украина. Кадр видео
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ЖЕНЕВА, 17 окт – РИА Новости. Свобода вероисповедания является основным правом человека, а нападения на верующих запрещены международным правом и гуманитарным правом, прокомментировал РИА Новости захват собора УПЦ в Черкассах на Украине официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Тамин Аль-Китан.
Черкасская епархия УПЦ в четверг сообщила, что силовики и раскольники из структуры "ПЦУ" со второй попытки захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах. Первый штурм прихожане, священнослужители и настоятель храма митрополит Черкасский Феодосий отбили. Среди прихожан и священнослужителей есть пострадавшие: у многих ожоги роговицы из-за слезоточивого газа, митрополита Феодосия ударили по голове, он госпитализирован. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.
Попытка захвата Михайловского кафедрального собора УПЦ в Черкассах, Украина. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
В РПЦ назвали нападении на собор УПЦ в Черкассах терактом
Вчера, 11:23
"Хотя мы пока не можем подтвердить конкретные детали этих событий, мы подчеркиваем, что свобода вероисповедания является одним из основных прав человека. Нападения на верующих, являющихся гражданскими лицами, запрещены международным правом в области прав человека и гуманитарным законодательством", - сказал он.
Аль-Китан добавил, что миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине (HRMMU) собирает дополнительную информацию об этих инцидентах.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
Попытка захвата Михайловского кафедрального собора УПЦ в Черкассах, Украина. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Мирошник прокомментировал захват храма УПЦ в Черкассах
Вчера, 10:36
 
ЧеркассыУкраинаРоссияООНУкраинская православная церковьМосковский ПатриархатСитуация вокруг УПЦ
 
 
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