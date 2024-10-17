В Омске задержали администратора проукраинских Telegram-каналов
ФСБ задержала жителя Омска за администрирование проукраинских Telegram-каналов
Сотрудник ФСБ России. Архивное фото
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ОМСК, 17 окт - РИА Новости. Сотрудники УФСБ задержали 18-летнего жителя Омска, который занимался администрированием проукраинских Telegram-каналов, пропагандирующих деятельность террористических организаций, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
Молодого человека подозревают в госизмене. По данным силовиков, омич публично призывал к совершению насильственных действий в отношении патриотически настроенных граждан России, а также занимался сбором денежных средств для финансирования вооруженных сил Украины.
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"Зафиксированы факты перевода фигурантом денежных средств на банковские счета участников украинских террористических организаций для оказания им материальной поддержки. По адресу проживания задержанного проведены следственные действия. Изъяты средства вычислительной техники и связи, получены данные, подтверждающие его причастность к противоправной деятельности", - сообщили в пресс-службе.
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