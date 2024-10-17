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Кандидат в президенты Уругвая Охеда хочет нарастить торговлю с Россией
Кандидат в президенты Уругвая Охеда хочет нарастить торговлю с Россией - РИА Новости, 17.10.2024
Кандидат в президенты Уругвая Охеда хочет нарастить торговлю с Россией
Кандидат в президенты Уругвая Андрес Охеда хотел бы в случае победы на выборах увеличить торговлю с Россией, сообщил политик РИА Новости. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T02:11
2024-10-17T02:11
2024-10-17T02:11
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МОНТЕВИДЕО, 17 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты Уругвая Андрес Охеда хотел бы в случае победы на выборах увеличить торговлю с Россией, сообщил политик РИА Новости. Сорокалетний Охеда, адвокат по образованию, представляет правоцентристскую партию "Колорадо". Согласно опросам, он входит в тройку лидеров предвыборной гонки. Первый тур выборов состоится 27 октября. Говоря о сотрудничестве с Россией, Охеда выразил надежду на увеличение двусторонней торговли. "Россия - это огромная страна, хотелось бы, чтобы у нас было больше торговли... Это одна из крупных стран, развивающаяся во многих областях. Я считаю, что Уругвай нуждается в качественных инвестициях и соглашениях, которые позволят ему улучшить, например, свои технологии и академическое образование", - сказал Охеда. По его словам, иностранный капитал должен играть ключевую роль, потому что Уругвай нуждается в ускорении экономического роста, который сейчас составляет 1,1% в год. "Главными торговыми партнёрами (Уругвая) будут те страны, которые это позволят. Без ограничений, без догм. Уругвай должен открыть для себя миру, поставлять продукцию на внешние рынки и привлекать инвестиции", - отметил кандидат в президенты. По его словам, единственное условие для внешней торговли - чтобы это было интересно Уругваю.
https://ria.ru/20241017/briks-1978423387.html
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в мире, уругвай, россия
Кандидат в президенты Уругвая Охеда хочет нарастить торговлю с Россией
Кандидат в президенты Уругвая Охеда выступил за открытость страны миру
МОНТЕВИДЕО, 17 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты Уругвая Андрес Охеда хотел бы в случае победы на выборах увеличить торговлю с Россией, сообщил политик РИА Новости.
Сорокалетний Охеда, адвокат по образованию, представляет правоцентристскую партию "Колорадо". Согласно опросам, он входит в тройку лидеров предвыборной гонки. Первый тур выборов состоится 27 октября.
Говоря о сотрудничестве с Россией, Охеда выразил надежду на увеличение двусторонней торговли.
"Россия - это огромная страна, хотелось бы, чтобы у нас было больше торговли... Это одна из крупных стран, развивающаяся во многих областях. Я считаю, что Уругвай нуждается в качественных инвестициях и соглашениях, которые позволят ему улучшить, например, свои технологии и академическое образование", - сказал Охеда.
По его словам, иностранный капитал должен играть ключевую роль, потому что Уругвай нуждается в ускорении экономического роста, который сейчас составляет 1,1% в год.
"Главными торговыми партнёрами (Уругвая) будут те страны, которые это позволят. Без ограничений, без догм. Уругвай должен открыть для себя миру, поставлять продукцию на внешние рынки и привлекать инвестиции", - отметил кандидат в президенты.
По его словам, единственное условие для внешней торговли - чтобы это было интересно Уругваю.