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Обвиняемый в подрыве авто в Москве отказался давать показания - РИА Новости, 17.10.2024
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15:48 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/obvinyaemyy--1978539345.html
Обвиняемый в подрыве авто в Москве отказался давать показания
Обвиняемый в подрыве авто в Москве отказался давать показания - РИА Новости, 17.10.2024
Обвиняемый в подрыве авто в Москве отказался давать показания
Виталий Слободяник, обвиняемый в покушении на убийство, отказался давать следствию показания, сославшись на закрепленное в конституции право не... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T15:48
2024-10-17T15:48
следственный комитет россии (ск рф)
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общество
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Виталий Слободяник, обвиняемый в покушении на убийство, отказался давать следствию показания, сославшись на закрепленное в конституции право не свидетельствовать против себя, вину не признает, передает корреспондент РИА Новости из зала Черемушкинского суда Москвы. "Обвиняемый показания давать отказался, сославшись на 51-ю статью конституции. Вину он не признает", - огласил судья материалы следствия. Утром 15 октября на Профсоюзной улице в Москве был подорван автомобиль. В результате пострадали три человека, в том числе ребенок. Столичный СК после инцидента возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетная версия взрыва - предпринимательская деятельность потерпевшего, заявили в СК. Поздно вечером того же дня был задержан Виталий Слободяник - бизнес-партнер Виктора Михачева, чей автомобиль подорвали. Дома у подозреваемого нашли схрон оружия. Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве принадлежащего бизнесмену внедорожника Tank составила около 30 граммов, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Предположительно, это была граната.
https://ria.ru/20241016/nalog-1978245501.html
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следственный комитет россии (ск рф), москва, общество
Следственный комитет России (СК РФ), Москва, Общество
Обвиняемый в подрыве авто в Москве отказался давать показания

Обвиняемый в подрыве авто в Москве отказался давать следствию показания

© Столичный СК/TelegramПодозреваемый в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы
Подозреваемый в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Столичный СК/Telegram
Подозреваемый в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Виталий Слободяник, обвиняемый в покушении на убийство, отказался давать следствию показания, сославшись на закрепленное в конституции право не свидетельствовать против себя, вину не признает, передает корреспондент РИА Новости из зала Черемушкинского суда Москвы.
"Обвиняемый показания давать отказался, сославшись на 51-ю статью конституции. Вину он не признает", - огласил судья материалы следствия.
Подозреваемый в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве может платить налоги на Украине
16 октября, 02:40
Утром 15 октября на Профсоюзной улице в Москве был подорван автомобиль. В результате пострадали три человека, в том числе ребенок. Столичный СК после инцидента возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетная версия взрыва - предпринимательская деятельность потерпевшего, заявили в СК.
Поздно вечером того же дня был задержан Виталий Слободяник - бизнес-партнер Виктора Михачева, чей автомобиль подорвали. Дома у подозреваемого нашли схрон оружия.
Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве принадлежащего бизнесмену внедорожника Tank составила около 30 граммов, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Предположительно, это была граната.
Автомобиль, взорвавшийся в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Стало известно о состоянии мужчины, пострадавшего при взрыве в Москве
15 октября, 11:40
 
Следственный комитет России (СК РФ)МоскваОбщество
 
 
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