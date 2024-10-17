https://ria.ru/20241017/obstrely-1978621397.html

Жертвами израильских обстрелов в Ливане стали 70 медработников

Жертвами израильских обстрелов в Ливане стали 70 медработников - РИА Новости, 17.10.2024

Жертвами израильских обстрелов в Ливане стали 70 медработников

Десятки медицинских работников погибли от израильских бомбардировок Ливана, заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Восточном Средиземноморье Рик... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T23:23

2024-10-17T23:23

2024-10-17T23:49

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ДОХА, 17 окт — РИА Новости. Десятки медицинских работников погибли от израильских бомбардировок Ливана, заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Восточном Средиземноморье Рик Бреннар на пресс-конференции в Катаре."Ситуацию в Ливане можно охарактеризовать как чрезвычайную. Шесть больниц полностью прекратили свою работу, пять — частично. Израильские военные совершили 23 нападения на медицинские учреждения — 70 медработников убиты", — сказал он. Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Конфликт между Израилем и "Хезболлой" обострился в октябре 2023 года, когда ливанское движение начало обстрелы еврейского государства в поддержку ХАМАС. Десятки тысяч жителей северных районов страны были вынуждены эвакуироваться.ЦАХАЛ с 23 сентября проводит массированные бомбардировки объектов "Хезболлы", в которых погибли лидеры движения, включая генсека Хасана Насруллу и его возможных преемников. Первого октября израильская армия начала наземную операцию.В Израиле главной целью военной кампании называют создание условий для возвращения жителей северных районов.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла, воз, хамас, катар, израиль, ливан, в мире