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Жертвами израильских обстрелов в Ливане стали 70 медработников
Жертвами израильских обстрелов в Ливане стали 70 медработников - РИА Новости, 17.10.2024
Жертвами израильских обстрелов в Ливане стали 70 медработников
Десятки медицинских работников погибли от израильских бомбардировок Ливана, заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Восточном Средиземноморье Рик... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T23:23
2024-10-17T23:23
2024-10-17T23:49
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ДОХА, 17 окт — РИА Новости. Десятки медицинских работников погибли от израильских бомбардировок Ливана, заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Восточном Средиземноморье Рик Бреннар на пресс-конференции в Катаре."Ситуацию в Ливане можно охарактеризовать как чрезвычайную. Шесть больниц полностью прекратили свою работу, пять — частично. Израильские военные совершили 23 нападения на медицинские учреждения — 70 медработников убиты", — сказал он. Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Конфликт между Израилем и "Хезболлой" обострился в октябре 2023 года, когда ливанское движение начало обстрелы еврейского государства в поддержку ХАМАС. Десятки тысяч жителей северных районов страны были вынуждены эвакуироваться.ЦАХАЛ с 23 сентября проводит массированные бомбардировки объектов "Хезболлы", в которых погибли лидеры движения, включая генсека Хасана Насруллу и его возможных преемников. Первого октября израильская армия начала наземную операцию.В Израиле главной целью военной кампании называют создание условий для возвращения жителей северных районов.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла, воз, хамас, катар, израиль, ливан, в мире
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Хезболла, ВОЗ, ХАМАС, Катар, Израиль, Ливан, В мире
Жертвами израильских обстрелов в Ливане стали 70 медработников
Бреннар: жертвами израильских обстрелов в Ливане стали 70 медработников