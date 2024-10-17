https://ria.ru/20241017/obstrely-1978483040.html

ВСУ нанесли 84 удара по Херсонской области за сутки, сообщил источник

ВСУ нанесли 84 удара по Херсонской области за сутки, сообщил источник - РИА Новости, 17.10.2024

ВСУ нанесли 84 удара по Херсонской области за сутки, сообщил источник

Украинская армия за сутки нанесла 84 артиллерийских удара по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 12 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T12:37

2024-10-17T12:37

2024-10-17T12:37

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 17 окт - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 84 артиллерийских удара по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 12 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 64 артиллерийских удара. Еще 20 обстрелов со стороны ВСУ было зафиксировано ночью. Всего под огонь попали 12 населенных пунктов области", - сообщил источник. Уточняется, что обстрелам украинской армии подверглись населенные пункты Рубановка, Новая Каховка, Днепряны, Тополевка, Райское, Обрывка, Масловка, Песчаное, Каховка, Казачьи Лагеря, Корсунка и Пролетарка. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , россия, вооруженные силы украины, происшествия