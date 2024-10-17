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ВСУ нанесли 84 удара по Херсонской области за сутки, сообщил источник - РИА Новости, 17.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/obstrely-1978483040.html
ВСУ нанесли 84 удара по Херсонской области за сутки, сообщил источник
ВСУ нанесли 84 удара по Херсонской области за сутки, сообщил источник - РИА Новости, 17.10.2024
ВСУ нанесли 84 удара по Херсонской области за сутки, сообщил источник
Украинская армия за сутки нанесла 84 артиллерийских удара по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 12 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T12:37
2024-10-17T12:37
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 17 окт - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 84 артиллерийских удара по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 12 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 64 артиллерийских удара. Еще 20 обстрелов со стороны ВСУ было зафиксировано ночью. Всего под огонь попали 12 населенных пунктов области", - сообщил источник. Уточняется, что обстрелам украинской армии подверглись населенные пункты Рубановка, Новая Каховка, Днепряны, Тополевка, Райское, Обрывка, Масловка, Песчаное, Каховка, Казачьи Лагеря, Корсунка и Пролетарка. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ нанесли 84 удара по Херсонской области за сутки, сообщил источник

ВСУ нанесли 84 артудара по 12 населенным пунктам левобережья Днепра за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела ВСУ
Последствия обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 17 окт - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 84 артиллерийских удара по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 12 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
«
"Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 64 артиллерийских удара. Еще 20 обстрелов со стороны ВСУ было зафиксировано ночью. Всего под огонь попали 12 населенных пунктов области", - сообщил источник.
Уточняется, что обстрелам украинской армии подверглись населенные пункты Рубановка, Новая Каховка, Днепряны, Тополевка, Райское, Обрывка, Масловка, Песчаное, Каховка, Казачьи Лагеря, Корсунка и Пролетарка.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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