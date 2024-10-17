ВСУ нанесли 84 удара по Херсонской области за сутки, сообщил источник
ВСУ нанесли 84 артудара по 12 населенным пунктам левобережья Днепра за сутки
Последствия обстрела ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 17 окт - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 84 артиллерийских удара по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 12 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
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"Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 64 артиллерийских удара. Еще 20 обстрелов со стороны ВСУ было зафиксировано ночью. Всего под огонь попали 12 населенных пунктов области", - сообщил источник.
Уточняется, что обстрелам украинской армии подверглись населенные пункты Рубановка, Новая Каховка, Днепряны, Тополевка, Райское, Обрывка, Масловка, Песчаное, Каховка, Казачьи Лагеря, Корсунка и Пролетарка.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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