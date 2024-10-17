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Украинские войска обстреляли жилые дома на левом берегу Днепра - РИА Новости, 17.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:55 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/obstrel-1978599493.html
Украинские войска обстреляли жилые дома на левом берегу Днепра
Украинские войска обстреляли жилые дома на левом берегу Днепра - РИА Новости, 17.10.2024
Украинские войска обстреляли жилые дома на левом берегу Днепра
Украинские войска обстреляли из артиллерии жилые дома в поселке Днепряны на левом берегу Днепра Херсонской области, сообщил глава администрации Новокаховского... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T19:55
2024-10-17T19:55
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
виталий гур
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии жилые дома в поселке Днепряны на левом берегу Днепра Херсонской области, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Виталий Гура. "Боевики киевского режима вновь накрывают огнем Новокаховский городской округ. На этот раз агрессия украинских националистов направлена на дома жителей пгт Днепряны", - написал Гура в своем Telegram-канале. По его словам, в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ в поселке горит дом.
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днепр (город), херсонская область , виталий гур, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Виталий Гур, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли жилые дома на левом берегу Днепра

Гура: ВСУ обстреляли из артиллерии жилые дома на левом берегу Днепра

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии жилые дома в поселке Днепряны на левом берегу Днепра Херсонской области, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Виталий Гура.
"Боевики киевского режима вновь накрывают огнем Новокаховский городской округ. На этот раз агрессия украинских националистов направлена на дома жителей пгт Днепряны", - написал Гура в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ в поселке горит дом.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская областьВиталий ГурВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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