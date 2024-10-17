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Украинские войска обстреляли жилые дома на левом берегу Днепра

Украинские войска обстреляли жилые дома на левом берегу Днепра - РИА Новости, 17.10.2024

Украинские войска обстреляли жилые дома на левом берегу Днепра

Украинские войска обстреляли из артиллерии жилые дома в поселке Днепряны на левом берегу Днепра Херсонской области, сообщил глава администрации Новокаховского... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T19:55

2024-10-17T19:55

2024-10-17T19:55

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

виталий гур

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии жилые дома в поселке Днепряны на левом берегу Днепра Херсонской области, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Виталий Гура. "Боевики киевского режима вновь накрывают огнем Новокаховский городской округ. На этот раз агрессия украинских националистов направлена на дома жителей пгт Днепряны", - написал Гура в своем Telegram-канале. По его словам, в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ в поселке горит дом.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепр (город)

херсонская область

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днепр (город), херсонская область , виталий гур, вооруженные силы украины, происшествия