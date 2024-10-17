https://ria.ru/20241017/obstrel-1978599493.html
Украинские войска обстреляли жилые дома на левом берегу Днепра
Украинские войска обстреляли жилые дома на левом берегу Днепра - РИА Новости, 17.10.2024
Украинские войска обстреляли жилые дома на левом берегу Днепра
Украинские войска обстреляли из артиллерии жилые дома в поселке Днепряны на левом берегу Днепра Херсонской области, сообщил глава администрации Новокаховского... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T19:55
2024-10-17T19:55
2024-10-17T19:55
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
виталий гур
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии жилые дома в поселке Днепряны на левом берегу Днепра Херсонской области, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Виталий Гура. "Боевики киевского режима вновь накрывают огнем Новокаховский городской округ. На этот раз агрессия украинских националистов направлена на дома жителей пгт Днепряны", - написал Гура в своем Telegram-канале. По его словам, в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ в поселке горит дом.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (город)
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепр (город), херсонская область , виталий гур, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Виталий Гур, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли жилые дома на левом берегу Днепра
Гура: ВСУ обстреляли из артиллерии жилые дома на левом берегу Днепра