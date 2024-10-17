https://ria.ru/20241017/nti-1978435983.html

Казанский разработчик получил сертификаты на БПЛА для сельского хозяйства

Казанский разработчик получил сертификаты на БПЛА для сельского хозяйства - РИА Новости, 17.10.2024

Казанский разработчик получил сертификаты на БПЛА для сельского хозяйства

Казанская компания "Индустриальные дроны" получила сертификаты Росавиации на беспилотник для опрыскивания полей в сельском хозяйстве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T06:23

2024-10-17T06:23

2024-10-17T06:23

технологии

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

цаги имени н. е. жуковского

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838553143_0:192:1920:1272_1920x0_80_0_0_449112d3b745b41fc7687c683fb60de7.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Казанская компания "Индустриальные дроны" получила сертификаты Росавиации на беспилотник для опрыскивания полей в сельском хозяйстве, сообщили РИА Новости в фонде поддержки проектов НТИ. "Казанская компания "Индустриальные дроны" получила от Росавиации сертификат разработчика и сертификат типа проекта БАС ИД-100А, предназначенного для опрыскивания полей в сельском хозяйстве... Проекту беспилотника была оказана поддержка фонда НТИ в размере 500 миллионов рублей", - сообщили в организации. Гендиректор фонда НТИ Вадим Медведев, которого процитировали в фонде, отметил, что инженеры данного проекта занимаются разработкой тяжелых БАС с 2015 года. "Их машина поднималась в воздух над полями Татарстана еще в 2020 году. За это время проведены множество стендовых, ресурсных, летных испытаний, даже были продувки прототипа нашего БАС в ЦАГИ, в аэродинамической трубе в натуральную величину. Фонд НТИ оказывал поддержку разработчикам с 2017 года. Всего проект профинансирован на 244 миллиона бюджетных и 255 миллионов внебюджетных средств", - рассказал Медведев. Модель БАС ИД-100А имеет максимальную взлетную массу 640 килограмм, бензиновый двигатель собственной разработки мощностью 240 лошадиных сил, спроектированный специально для данного аппарата, и многие другие элементы конструкции российской разработки. Опытным путем доказано, что ширина полосы при опрыскивании не менее 20 метров, что с учетом крейсерской скорости 60-70 километров в час дает возможность опрыскивать более одного гектара поля в минуту. "В дальнейшем конструкция БАС планируется к доработке для новых видов использования: доставки грузов, систем пожаротушения, посева семян и многое другое", - сообщили в фонде.

https://ria.ru/20240730/nauka-1962771960.html

https://ria.ru/20240708/dronyilyudi-1955517744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), цаги имени н. е. жуковского