https://ria.ru/20241017/nti-1978435983.html
Казанский разработчик получил сертификаты на БПЛА для сельского хозяйства
Казанский разработчик получил сертификаты на БПЛА для сельского хозяйства - РИА Новости, 17.10.2024
Казанский разработчик получил сертификаты на БПЛА для сельского хозяйства
Казанская компания "Индустриальные дроны" получила сертификаты Росавиации на беспилотник для опрыскивания полей в сельском хозяйстве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T06:23
2024-10-17T06:23
2024-10-17T06:23
технологии
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
цаги имени н. е. жуковского
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Казанская компания "Индустриальные дроны" получила сертификаты Росавиации на беспилотник для опрыскивания полей в сельском хозяйстве, сообщили РИА Новости в фонде поддержки проектов НТИ. "Казанская компания "Индустриальные дроны" получила от Росавиации сертификат разработчика и сертификат типа проекта БАС ИД-100А, предназначенного для опрыскивания полей в сельском хозяйстве... Проекту беспилотника была оказана поддержка фонда НТИ в размере 500 миллионов рублей", - сообщили в организации. Гендиректор фонда НТИ Вадим Медведев, которого процитировали в фонде, отметил, что инженеры данного проекта занимаются разработкой тяжелых БАС с 2015 года. "Их машина поднималась в воздух над полями Татарстана еще в 2020 году. За это время проведены множество стендовых, ресурсных, летных испытаний, даже были продувки прототипа нашего БАС в ЦАГИ, в аэродинамической трубе в натуральную величину. Фонд НТИ оказывал поддержку разработчикам с 2017 года. Всего проект профинансирован на 244 миллиона бюджетных и 255 миллионов внебюджетных средств", - рассказал Медведев. Модель БАС ИД-100А имеет максимальную взлетную массу 640 килограмм, бензиновый двигатель собственной разработки мощностью 240 лошадиных сил, спроектированный специально для данного аппарата, и многие другие элементы конструкции российской разработки. Опытным путем доказано, что ширина полосы при опрыскивании не менее 20 метров, что с учетом крейсерской скорости 60-70 километров в час дает возможность опрыскивать более одного гектара поля в минуту. "В дальнейшем конструкция БАС планируется к доработке для новых видов использования: доставки грузов, систем пожаротушения, посева семян и многое другое", - сообщили в фонде.
https://ria.ru/20240730/nauka-1962771960.html
https://ria.ru/20240708/dronyilyudi-1955517744.html
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технологии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), цаги имени н. е. жуковского
Технологии, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), ЦАГИ имени Н. Е. Жуковского
Казанский разработчик получил сертификаты на БПЛА для сельского хозяйства
НТИ: казанская компания получила сертификаты на дрон для опрыскивания полей
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Казанская компания "Индустриальные дроны" получила сертификаты Росавиации на беспилотник для опрыскивания полей в сельском хозяйстве, сообщили РИА Новости в фонде поддержки проектов НТИ.
"Казанская компания "Индустриальные дроны" получила от Росавиации сертификат разработчика и сертификат типа проекта БАС ИД-100А, предназначенного для опрыскивания полей в сельском хозяйстве... Проекту беспилотника была оказана поддержка фонда НТИ в размере 500 миллионов рублей", - сообщили в организации.
Гендиректор фонда НТИ Вадим Медведев, которого процитировали в фонде, отметил, что инженеры данного проекта занимаются разработкой тяжелых БАС с 2015 года.
"Их машина поднималась в воздух над полями Татарстана еще в 2020 году. За это время проведены множество стендовых, ресурсных, летных испытаний, даже были продувки прототипа нашего БАС в ЦАГИ
, в аэродинамической трубе в натуральную величину. Фонд НТИ оказывал поддержку разработчикам с 2017 года. Всего проект профинансирован на 244 миллиона бюджетных и 255 миллионов внебюджетных средств", - рассказал Медведев.
Модель БАС ИД-100А имеет максимальную взлетную массу 640 килограмм, бензиновый двигатель собственной разработки мощностью 240 лошадиных сил, спроектированный специально для данного аппарата, и многие другие элементы конструкции российской разработки. Опытным путем доказано, что ширина полосы при опрыскивании не менее 20 метров, что с учетом крейсерской скорости 60-70 километров в час дает возможность опрыскивать более одного гектара поля в минуту.
"В дальнейшем конструкция БАС планируется к доработке для новых видов использования: доставки грузов, систем пожаротушения, посева семян и многое другое", - сообщили в фонде.