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НСПК показала прототип технологии для оплаты покупок с iPhone - РИА Новости, 17.10.2024
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12:36 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/nspk-1978482843.html
НСПК показала прототип технологии для оплаты покупок с iPhone
НСПК показала прототип технологии для оплаты покупок с iPhone - РИА Новости, 17.10.2024
НСПК показала прототип технологии для оплаты покупок с iPhone
Национальная система платежных карт (НСПК) продемонстрировала на форуме Finopolis прототип технологичного решения "Волна", которое позволит бесконтактно... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T12:36
2024-10-17T12:36
экономика
технологии
дмитрий дубынин
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СИРИУС, 17 окт - РИА Новости. Национальная система платежных карт (НСПК) продемонстрировала на форуме Finopolis прототип технологичного решения "Волна", которое позволит бесконтактно оплачивать покупки смартфонами не только на базе Android, но и на базе iOS, сообщила НСПК. "Национальная система платежных карт продемонстрировала прототип технологичного решения "Волна". Оно позволит оплачивать покупки привычным бесконтактным способом пользователям смартфонов как на базе Android, так и на базе iOS. Достаточно будет только поднести гаджет к платежному терминалу", - говорится в сообщении. НСПК показала на форуме технологию как часть приложения СБПэй. "Волну" можно встроить в платежный сервис или банковское мобильное приложение. "Пока представлен только прототип решения. "Волна" легко встраивается в платежный сервис и позволяет совершать оплату смартфоном. НСПК будет работать над развитием проекта. Мы планируем, что в будущем технология будет интегрирована в мобильные приложения банков. Это даст возможность пользователям iOS оплачивать покупки привычным бесконтактным способом", – прокомментировал гендиректор, председатель правления НСПК Дмитрий Дубынин. Сервис "Волна" подразумевает безопасную оплату как онлайн, так и офлайн. По словам разработчиков, технология работает в комплексе с новым видом платежных терминалов, поддерживающих Bluetooth. В отличие от NFC, "Волной" можно оплачивать на чуть большем расстоянии от терминала, не заботясь о положении смартфона. "Мы планируем в будущем с банками, к нам уже приходят коллеги, которые готовы включаться в пилотирование этой технологии. Им это интересно… Уже два десятка банков пришло, которые готовы посмотреть у себя на эту технологию. И в будущем точно планируем эту технологию после тестирования передавать банкам для того, чтобы они могли в свои мобильные приложения встраивать и предлагать гражданам этот способ оплаты", - рассказал Дубынин журналистам.
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экономика, технологии, дмитрий дубынин
Экономика, Технологии, Дмитрий Дубынин
НСПК показала прототип технологии для оплаты покупок с iPhone

НСПК показала прототип технологии оплаты покупок смартфонами на базе iOS

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСмартфон компании Apple
Смартфон компании Apple - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Смартфон компании Apple. Архивное фото
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СИРИУС, 17 окт - РИА Новости. Национальная система платежных карт (НСПК) продемонстрировала на форуме Finopolis прототип технологичного решения "Волна", которое позволит бесконтактно оплачивать покупки смартфонами не только на базе Android, но и на базе iOS, сообщила НСПК.
"Национальная система платежных карт продемонстрировала прототип технологичного решения "Волна". Оно позволит оплачивать покупки привычным бесконтактным способом пользователям смартфонов как на базе Android, так и на базе iOS. Достаточно будет только поднести гаджет к платежному терминалу", - говорится в сообщении.
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НСПК показала на форуме технологию как часть приложения СБПэй. "Волну" можно встроить в платежный сервис или банковское мобильное приложение.
"Пока представлен только прототип решения. "Волна" легко встраивается в платежный сервис и позволяет совершать оплату смартфоном. НСПК будет работать над развитием проекта. Мы планируем, что в будущем технология будет интегрирована в мобильные приложения банков. Это даст возможность пользователям iOS оплачивать покупки привычным бесконтактным способом", – прокомментировал гендиректор, председатель правления НСПК Дмитрий Дубынин.
Сервис "Волна" подразумевает безопасную оплату как онлайн, так и офлайн. По словам разработчиков, технология работает в комплексе с новым видом платежных терминалов, поддерживающих Bluetooth. В отличие от NFC, "Волной" можно оплачивать на чуть большем расстоянии от терминала, не заботясь о положении смартфона.
"Мы планируем в будущем с банками, к нам уже приходят коллеги, которые готовы включаться в пилотирование этой технологии. Им это интересно… Уже два десятка банков пришло, которые готовы посмотреть у себя на эту технологию. И в будущем точно планируем эту технологию после тестирования передавать банкам для того, чтобы они могли в свои мобильные приложения встраивать и предлагать гражданам этот способ оплаты", - рассказал Дубынин журналистам.
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ЭкономикаТехнологииДмитрий Дубынин
 
 
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