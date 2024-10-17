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Новгородцы купили для бойцов СВО три квадрокоптера
Новгородцы купили для бойцов СВО три квадрокоптера - РИА Новости, 17.10.2024
Новгородцы купили для бойцов СВО три квадрокоптера
Три квадрокоптера были закуплены на средства, перечисленные новгородцами на помощь бойцам специальной военной операции, сообщает отделение Народного фронта... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T12:10
2024-10-17T12:10
2024-10-17T12:10
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 окт - РИА Новости. Три квадрокоптера были закуплены на средства, перечисленные новгородцами на помощь бойцам специальной военной операции, сообщает отделение Народного фронта региона. "Три квадрокоптера "Mavic 3 Pro" благодаря жителям Новгородской области отправятся на помощь нашим бойцам. Народный фронт закупил дроны на средства фонда "Всё для Победы", на счёт которого перечисляют деньги жители нашего региона", - говорится в сообщении. Уточняется, что общая стоимость трёх квадрокоптеров - 630 тысяч рублей. Они будут переданы в зону проведения СВО в 1008-й полк, где служат мобилизованные новгородцы. Два дрона уже отправлены.
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новгородская область, сво
Надежные люди, Новгородская область, СВО