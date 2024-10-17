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Новгородцы купили для бойцов СВО три квадрокоптера - РИА Новости, 17.10.2024
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Надежные люди
 
12:10 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/novgorod-1978478110.html
Новгородцы купили для бойцов СВО три квадрокоптера
Новгородцы купили для бойцов СВО три квадрокоптера - РИА Новости, 17.10.2024
Новгородцы купили для бойцов СВО три квадрокоптера
Три квадрокоптера были закуплены на средства, перечисленные новгородцами на помощь бойцам специальной военной операции, сообщает отделение Народного фронта... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T12:10
2024-10-17T12:10
надежные люди
новгородская область
сво
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 окт - РИА Новости. Три квадрокоптера были закуплены на средства, перечисленные новгородцами на помощь бойцам специальной военной операции, сообщает отделение Народного фронта региона. "Три квадрокоптера "Mavic 3 Pro" благодаря жителям Новгородской области отправятся на помощь нашим бойцам. Народный фронт закупил дроны на средства фонда "Всё для Победы", на счёт которого перечисляют деньги жители нашего региона", - говорится в сообщении. Уточняется, что общая стоимость трёх квадрокоптеров - 630 тысяч рублей. Они будут переданы в зону проведения СВО в 1008-й полк, где служат мобилизованные новгородцы. Два дрона уже отправлены.
https://ria.ru/20240912/pomosch-1972349080.html
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новгородская область, сво
Надежные люди, Новгородская область, СВО

Новгородцы купили для бойцов СВО три квадрокоптера

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкВид на город Великий Новгород
Вид на город Великий Новгород - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 окт - РИА Новости. Три квадрокоптера были закуплены на средства, перечисленные новгородцами на помощь бойцам специальной военной операции, сообщает отделение Народного фронта региона.
"Три квадрокоптера "Mavic 3 Pro" благодаря жителям Новгородской области отправятся на помощь нашим бойцам. Народный фронт закупил дроны на средства фонда "Всё для Победы", на счёт которого перечисляют деньги жители нашего региона", - говорится в сообщении.
Уточняется, что общая стоимость трёх квадрокоптеров - 630 тысяч рублей. Они будут переданы в зону проведения СВО в 1008-й полк, где служат мобилизованные новгородцы. Два дрона уже отправлены.
УАЗ, генераторы и квадрокоптер отправят новгородцы в зону СВО - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
"УАЗ", генераторы и квадрокоптер отправят новгородцы в зону СВО
12 сентября, 17:51
 
Надежные людиНовгородская областьСВО
 
 
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