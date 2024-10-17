https://ria.ru/20241017/niderlandy-1978477525.html

Нидерланды разрешили Киеву использовать F-16 для ударов по России

Нидерланды разрешили Киеву использовать F-16 для ударов по России - РИА Новости, 17.10.2024

Нидерланды разрешили Киеву использовать F-16 для ударов по России

Нидерланды разрешают Украине применять истребители F-16 для ударов по военным целям в России, заявил министр обороны Рубен Брекелманс во время встречи глав... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T12:09

2024-10-17T12:09

2024-10-17T15:20

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ГААГА, 17 окт — РИА Новости. Нидерланды разрешают Украине применять истребители F-16 для ударов по военным целям в России, заявил министр обороны Рубен Брекелманс во время встречи глав военных ведомств НАТО. "Мы поставили первую партию F-16. Сейчас они находятся в воздушном пространстве Украины, и мы всегда говорили, что Украина должна соблюдать международное право, но международное право не содержит никаких ограничений по расстоянию", — сказал он.По словам министра, международное право не ограничивает использование истребителей на границе или в ста километрах от нее. На прошлой неделе Брекелманс впервые официально подтвердил, что Гаага передала Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 обещанных, остальные отправят в ближайшие месяцы. Нидерланды с начала российской спецоперации уже поставили Украине 60 танков Т-72, более 200 боевых машин пехоты YPR различных типов, около 100 танков Leopard 1 (вместе с Данией и Германией), 14 отремонтированных Leopard 2 (совместно с Данией), восемь артиллерийских установок PzH2000, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, более 500 дронов, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов. Российские военные и специалисты внимательно следят за использованием вооружений на Украине и фиксируют прямую вовлеченность Запада, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Владимир Зеленский заявил о прибытии истребителей F-16 на Украину 4 августа, а в конце месяца украинский Генштаб признал, что один самолет уже потерян. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая утверждала, что истребитель сбили из американского же ЗРК Patriot из-за отсутствия координации между подразделениями, но в Пентагоне отказались подтвердить эту информацию. Украинское военное руководство всю вину возлагает на погибшего пилота, который якобы не справился с управлением.Как отмечал президент России Владимир Путин, появление F-16 на Украине не изменит ситуацию на поле боя — эти самолеты ждет такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику, — Россия будет их уничтожать.

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978104420.html

https://ria.ru/20241016/ssha-1978401030.html

https://ria.ru/20241017/mirazh-1978372836.html

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россия, украина, нидерланды, дмитрий песков, владимир путин, сергей лавров, нато, f-16, т-72 "урал"