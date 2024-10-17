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Нетаньяху обратился к ХАМАС после ликвидации главы движения

Нетаньяху обратился к ХАМАС после ликвидации главы движения - РИА Новости, 17.10.2024

Нетаньяху обратился к ХАМАС после ликвидации главы движения

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ликвидацию главы ХАМАС Яхьи Синвара важной вехой в падении власти ХАМАС в секторе Газа, а также пообещал жизнь и... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T20:47

2024-10-17T20:47

2024-10-17T20:47

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ликвидацию главы ХАМАС Яхьи Синвара важной вехой в падении власти ХАМАС в секторе Газа, а также пообещал жизнь и свободу тем в палестинском анклаве, кто сложит оружие и освободит израильских заложников. "Сегодня я стою перед вами, чтобы сообщить вам, что Яхья Синвар ликвидирован ... Его устранение является важной вехой в падении злого правления ХАМАС. ХАМАС больше не будет править Газой. Это начало "дня после" ХАМАС, и это возможность для вас, жителей Газы, наконец-то вырваться на свободу от его тирании", - заявил Нетаньяху в видеообращении. Нетаньяху обратился к радикалам ХАМАС в секторе Газа с предложением и призывом освободить израильских заложников. "Террористам ХАМАС я говорю: ваши лидеры бегут, и они будут уничтожены. Я говорю всем, кто удерживает наших заложников: кто сложит оружие и вернет наших заложников – тому мы позволим уйти и жить", - заявил премьер.

https://ria.ru/20240927/oon-1975129679.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, яхья синвар, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024