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Нетаньяху обратился к ХАМАС после ликвидации главы движения - РИА Новости, 17.10.2024
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20:47 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/netanjahu-1978606455.html
Нетаньяху обратился к ХАМАС после ликвидации главы движения
Нетаньяху обратился к ХАМАС после ликвидации главы движения - РИА Новости, 17.10.2024
Нетаньяху обратился к ХАМАС после ликвидации главы движения
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ликвидацию главы ХАМАС Яхьи Синвара важной вехой в падении власти ХАМАС в секторе Газа, а также пообещал жизнь и... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T20:47
2024-10-17T20:47
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
яхья синвар
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ликвидацию главы ХАМАС Яхьи Синвара важной вехой в падении власти ХАМАС в секторе Газа, а также пообещал жизнь и свободу тем в палестинском анклаве, кто сложит оружие и освободит израильских заложников. "Сегодня я стою перед вами, чтобы сообщить вам, что Яхья Синвар ликвидирован ... Его устранение является важной вехой в падении злого правления ХАМАС. ХАМАС больше не будет править Газой. Это начало "дня после" ХАМАС, и это возможность для вас, жителей Газы, наконец-то вырваться на свободу от его тирании", - заявил Нетаньяху в видеообращении. Нетаньяху обратился к радикалам ХАМАС в секторе Газа с предложением и призывом освободить израильских заложников. "Террористам ХАМАС я говорю: ваши лидеры бегут, и они будут уничтожены. Я говорю всем, кто удерживает наших заложников: кто сложит оружие и вернет наших заложников – тому мы позволим уйти и жить", - заявил премьер.
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, яхья синвар, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Яхья Синвар, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Нетаньяху обратился к ХАМАС после ликвидации главы движения

Нетаньяху назвал ликвидацию Синвара важной вехой в падении власти ХАМАС в Газе

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху . Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ликвидацию главы ХАМАС Яхьи Синвара важной вехой в падении власти ХАМАС в секторе Газа, а также пообещал жизнь и свободу тем в палестинском анклаве, кто сложит оружие и освободит израильских заложников.
"Сегодня я стою перед вами, чтобы сообщить вам, что Яхья Синвар ликвидирован ... Его устранение является важной вехой в падении злого правления ХАМАС. ХАМАС больше не будет править Газой. Это начало "дня после" ХАМАС, и это возможность для вас, жителей Газы, наконец-то вырваться на свободу от его тирании", - заявил Нетаньяху в видеообращении.
Нетаньяху обратился к радикалам ХАМАС в секторе Газа с предложением и призывом освободить израильских заложников.
"Террористам ХАМАС я говорю: ваши лидеры бегут, и они будут уничтожены. Я говорю всем, кто удерживает наших заложников: кто сложит оружие и вернет наших заложников – тому мы позволим уйти и жить", - заявил премьер.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Нетаньяху с трибуны ООН назвал условия окончания войны в Газе
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В миреИзраильБиньямин НетаньяхуЯхья СинварХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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