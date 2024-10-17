https://ria.ru/20241017/nazran-1978519026.html

Глава Назрани досрочно ушел в отставку

Глава Назрани досрочно ушел в отставку - РИА Новости, 17.10.2024

Глава Назрани досрочно ушел в отставку

Глава города Назрань Урусхан Евлоев досрочно ушел в отставку, временно исполняющим обязанности назначен заместитель главы администрации Рамзан Тутаев, сообщила... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T14:34

2024-10-17T14:34

2024-10-17T14:34

политика

назрань

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ПЯТИГОРСК, 17 окт - РИА Новости. Глава города Назрань Урусхан Евлоев досрочно ушел в отставку, временно исполняющим обязанности назначен заместитель главы администрации Рамзан Тутаев, сообщила пресс-служба администрации Назрани. "Урусхан Евлоев досрочно сложил полномочия главы Назрани. Врио назначен решением городского совета заместитель главы администрации Назрани Тутаев Рамзан Алиевич", - говорится в сообщении. В пресс-службе администрации также отметили, что Евлоев занимал пост главы города пять лет. С инициативой о проведении внеочередного заседания он выступил сам.

https://ria.ru/20240604/sharypov-1950324200.html

назрань

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, назрань