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Глава Назрани досрочно ушел в отставку - РИА Новости, 17.10.2024
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14:34 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/nazran-1978519026.html
Глава Назрани досрочно ушел в отставку
Глава Назрани досрочно ушел в отставку - РИА Новости, 17.10.2024
Глава Назрани досрочно ушел в отставку
Глава города Назрань Урусхан Евлоев досрочно ушел в отставку, временно исполняющим обязанности назначен заместитель главы администрации Рамзан Тутаев, сообщила... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T14:34
2024-10-17T14:34
политика
назрань
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ПЯТИГОРСК, 17 окт - РИА Новости. Глава города Назрань Урусхан Евлоев досрочно ушел в отставку, временно исполняющим обязанности назначен заместитель главы администрации Рамзан Тутаев, сообщила пресс-служба администрации Назрани. "Урусхан Евлоев досрочно сложил полномочия главы Назрани. Врио назначен решением городского совета заместитель главы администрации Назрани Тутаев Рамзан Алиевич", - говорится в сообщении. В пресс-службе администрации также отметили, что Евлоев занимал пост главы города пять лет. С инициативой о проведении внеочередного заседания он выступил сам.
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политика, назрань
Политика, Назрань
Глава Назрани досрочно ушел в отставку

Глава города Назрань Урусхан Евлоев досрочно ушел в отставку

© Фото : сайт Администрации города НазраньУрусхан Евлоев
Урусхан Евлоев - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Фото : сайт Администрации города Назрань
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ПЯТИГОРСК, 17 окт - РИА Новости. Глава города Назрань Урусхан Евлоев досрочно ушел в отставку, временно исполняющим обязанности назначен заместитель главы администрации Рамзан Тутаев, сообщила пресс-служба администрации Назрани.
"Урусхан Евлоев досрочно сложил полномочия главы Назрани. Врио назначен решением городского совета заместитель главы администрации Назрани Тутаев Рамзан Алиевич", - говорится в сообщении.
В пресс-службе администрации также отметили, что Евлоев занимал пост главы города пять лет. С инициативой о проведении внеочередного заседания он выступил сам.
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