https://ria.ru/20241017/nazran-1978519026.html
Глава Назрани досрочно ушел в отставку
Глава Назрани досрочно ушел в отставку - РИА Новости, 17.10.2024
Глава Назрани досрочно ушел в отставку
Глава города Назрань Урусхан Евлоев досрочно ушел в отставку, временно исполняющим обязанности назначен заместитель главы администрации Рамзан Тутаев, сообщила... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T14:34
2024-10-17T14:34
2024-10-17T14:34
политика
назрань
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ПЯТИГОРСК, 17 окт - РИА Новости. Глава города Назрань Урусхан Евлоев досрочно ушел в отставку, временно исполняющим обязанности назначен заместитель главы администрации Рамзан Тутаев, сообщила пресс-служба администрации Назрани. "Урусхан Евлоев досрочно сложил полномочия главы Назрани. Врио назначен решением городского совета заместитель главы администрации Назрани Тутаев Рамзан Алиевич", - говорится в сообщении. В пресс-службе администрации также отметили, что Евлоев занимал пост главы города пять лет. С инициативой о проведении внеочередного заседания он выступил сам.
https://ria.ru/20240604/sharypov-1950324200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, назрань
Глава Назрани досрочно ушел в отставку
Глава города Назрань Урусхан Евлоев досрочно ушел в отставку
ПЯТИГОРСК, 17 окт - РИА Новости. Глава города Назрань Урусхан Евлоев досрочно ушел в отставку, временно исполняющим обязанности назначен заместитель главы администрации Рамзан Тутаев, сообщила пресс-служба администрации Назрани.
"Урусхан Евлоев досрочно сложил полномочия главы Назрани. Врио назначен решением городского совета заместитель главы администрации Назрани Тутаев Рамзан Алиевич", - говорится в сообщении.
В пресс-службе администрации также отметили, что Евлоев занимал пост главы города пять лет. С инициативой о проведении внеочередного заседания он выступил сам.