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Ученые раскрыли секрет папоротников - РИА Новости, 17.10.2024
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Наука
 
07:00 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/nauka-1978287676.html
Ученые раскрыли секрет папоротников
Ученые раскрыли секрет папоротников - РИА Новости, 17.10.2024
Ученые раскрыли секрет папоротников
Причину, по которой папоротники менее эффективно поглощают углекислый газ по сравнению с цветковыми растениями, установили ученые ТюмГУ в составе научного... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T07:00
2024-10-17T07:00
наука
наука
университетская наука
тюменский государственный университет
растения
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тюмень
биология
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Причину, по которой папоротники менее эффективно поглощают углекислый газ по сравнению с цветковыми растениями, установили ученые ТюмГУ в составе научного коллектива. По их словам, это открытие позволяет по-новому взглянуть на эволюцию фотосинтеза. Исследование опубликовано в журнале Annals of Applied Biology.Папоротники, насчитывающие около 10 000 видов, появились на Земле еще в девонский период, то есть около 370 млн лет назад, рассказали в университете. В отличие от более поздних семенных растений, которые составляют основу современной флоры, папоротники остаются наименее изученными с точки зрения физиологии.Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) предположили, что физиологические особенности вай (листьев) папоротников связаны с эффективностью поглощения ими углекислого газа. Они изучили четыре вида папоротников с различными характеристиками и эволюционной историей."Структурные параметры вай (листьев) папоротников служат надежными индикаторами их способности поглощать углекислый газ и переносить неблагоприятные условия. Это открывает новые возможности для более быстрого и точного прогнозирования экологических свойств различных видов растений", — рассказала заведующая лабораторией экологической физиологии растений и экспериментальной фитоэкологии Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ Лариса Иванова.Исследование подтвердило, что менее эффективное поглощение углекислого газа связано с особенностями строения вай папоротников и физиологическими процессами в клетках. В ходе эволюции семенные растения развили более совершенный фотосинтетический аппарат, содержащий большее количество хлоропластов и отличающийся более высокой активностью.Уникальность работы ученых ТюмГУ заключается в комплексном подходе, который позволил изучить фотосинтетический аппарат растений на разных уровнях организации (от целого организма до клеток).На данном этапе перед учеными стоит задача расширения круга исследуемых видов папоротников.Исследование выполнено совместно с Ботаническим садом Уральского отделения Российской академии наук в раках государственного задания на НИР Министерства науки и высшего образования.
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наука, университетская наука, тюменский государственный университет, растения, россия, тюмень, биология
Наука, Наука, Университетская наука, Тюменский государственный университет, Растения, Россия, Тюмень, биология

Ученые раскрыли секрет папоротников

© iStock.com / hepatusПапоротник
Папоротник - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© iStock.com / hepatus
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Причину, по которой папоротники менее эффективно поглощают углекислый газ по сравнению с цветковыми растениями, установили ученые ТюмГУ в составе научного коллектива. По их словам, это открытие позволяет по-новому взглянуть на эволюцию фотосинтеза. Исследование опубликовано в журнале Annals of Applied Biology.
Папоротники, насчитывающие около 10 000 видов, появились на Земле еще в девонский период, то есть около 370 млн лет назад, рассказали в университете. В отличие от более поздних семенных растений, которые составляют основу современной флоры, папоротники остаются наименее изученными с точки зрения физиологии.
Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) предположили, что физиологические особенности вай (листьев) папоротников связаны с эффективностью поглощения ими углекислого газа. Они изучили четыре вида папоротников с различными характеристиками и эволюционной историей.
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"Структурные параметры вай (листьев) папоротников служат надежными индикаторами их способности поглощать углекислый газ и переносить неблагоприятные условия. Это открывает новые возможности для более быстрого и точного прогнозирования экологических свойств различных видов растений", — рассказала заведующая лабораторией экологической физиологии растений и экспериментальной фитоэкологии Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ Лариса Иванова.
Исследование подтвердило, что менее эффективное поглощение углекислого газа связано с особенностями строения вай папоротников и физиологическими процессами в клетках. В ходе эволюции семенные растения развили более совершенный фотосинтетический аппарат, содержащий большее количество хлоропластов и отличающийся более высокой активностью.
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