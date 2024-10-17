https://ria.ru/20241017/nauka-1978287676.html
Ученые раскрыли секрет папоротников
Ученые раскрыли секрет папоротников - РИА Новости, 17.10.2024
Ученые раскрыли секрет папоротников
Причину, по которой папоротники менее эффективно поглощают углекислый газ по сравнению с цветковыми растениями, установили ученые ТюмГУ в составе научного... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T07:00
2024-10-17T07:00
2024-10-17T07:00
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Причину, по которой папоротники менее эффективно поглощают углекислый газ по сравнению с цветковыми растениями, установили ученые ТюмГУ в составе научного коллектива. По их словам, это открытие позволяет по-новому взглянуть на эволюцию фотосинтеза. Исследование опубликовано в журнале Annals of Applied Biology.Папоротники, насчитывающие около 10 000 видов, появились на Земле еще в девонский период, то есть около 370 млн лет назад, рассказали в университете. В отличие от более поздних семенных растений, которые составляют основу современной флоры, папоротники остаются наименее изученными с точки зрения физиологии.Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) предположили, что физиологические особенности вай (листьев) папоротников связаны с эффективностью поглощения ими углекислого газа. Они изучили четыре вида папоротников с различными характеристиками и эволюционной историей."Структурные параметры вай (листьев) папоротников служат надежными индикаторами их способности поглощать углекислый газ и переносить неблагоприятные условия. Это открывает новые возможности для более быстрого и точного прогнозирования экологических свойств различных видов растений", — рассказала заведующая лабораторией экологической физиологии растений и экспериментальной фитоэкологии Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ Лариса Иванова.Исследование подтвердило, что менее эффективное поглощение углекислого газа связано с особенностями строения вай папоротников и физиологическими процессами в клетках. В ходе эволюции семенные растения развили более совершенный фотосинтетический аппарат, содержащий большее количество хлоропластов и отличающийся более высокой активностью.Уникальность работы ученых ТюмГУ заключается в комплексном подходе, который позволил изучить фотосинтетический аппарат растений на разных уровнях организации (от целого организма до клеток).На данном этапе перед учеными стоит задача расширения круга исследуемых видов папоротников.Исследование выполнено совместно с Ботаническим садом Уральского отделения Российской академии наук в раках государственного задания на НИР Министерства науки и высшего образования.
https://ria.ru/20240409/nauka-1938520014.html
https://ria.ru/20231128/nauka-1912177221.html
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наука, университетская наука, тюменский государственный университет, растения, россия, тюмень, биология
Наука, Наука, Университетская наука, Тюменский государственный университет, Растения, Россия, Тюмень, биология
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.
Причину, по которой папоротники менее эффективно поглощают углекислый газ по сравнению с цветковыми растениями, установили ученые ТюмГУ
в составе научного коллектива. По их словам, это открытие позволяет по-новому взглянуть на эволюцию фотосинтеза. Исследование опубликовано
в журнале Annals of Applied Biology.
Папоротники, насчитывающие около 10 000 видов, появились на Земле еще в девонский период, то есть около 370 млн лет назад, рассказали в университете. В отличие от более поздних семенных растений, которые составляют основу современной флоры, папоротники остаются наименее изученными с точки зрения физиологии.
Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) предположили, что физиологические особенности вай (листьев) папоротников связаны с эффективностью поглощения ими углекислого газа. Они изучили четыре вида папоротников с различными характеристиками и эволюционной историей.
«
"Структурные параметры вай (листьев) папоротников служат надежными индикаторами их способности поглощать углекислый газ и переносить неблагоприятные условия. Это открывает новые возможности для более быстрого и точного прогнозирования экологических свойств различных видов растений", — рассказала заведующая лабораторией экологической физиологии растений и экспериментальной фитоэкологии Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ Лариса Иванова.
Исследование подтвердило, что менее эффективное поглощение углекислого газа связано с особенностями строения вай папоротников и физиологическими процессами в клетках. В ходе эволюции семенные растения развили более совершенный фотосинтетический аппарат, содержащий большее количество хлоропластов и отличающийся более высокой активностью.
Уникальность работы ученых ТюмГУ заключается в комплексном подходе, который позволил изучить фотосинтетический аппарат растений на разных уровнях организации (от целого организма до клеток).
На данном этапе перед учеными стоит задача расширения круга исследуемых видов папоротников.
Исследование выполнено совместно с Ботаническим садом Уральского отделения Российской академии наук в раках государственного задания на НИР Министерства науки и высшего образования.