https://ria.ru/20241017/nato-1978621960.html

НАТО планирует развивать коммуникационные сети в Арктике, пишут СМИ

НАТО планирует развивать коммуникационные сети в Арктике, пишут СМИ - РИА Новости, 17.10.2024

НАТО планирует развивать коммуникационные сети в Арктике, пишут СМИ

НАТО планирует использовать спутниковые коммуникационные сети в Арктике якобы на фоне угрозы со стороны России, сообщает издание Politico. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T23:29

2024-10-17T23:29

2024-10-17T23:29

россия

арктика

вашингтон (штат)

николай патрушев

politico

нато

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. НАТО планирует использовать спутниковые коммуникационные сети в Арктике якобы на фоне угрозы со стороны России, сообщает издание Politico. "Альянс НАТО в четверг дал старт планам по разработке военных спутниковых коммуникационных сетей для Арктики, нацеленные на то, чтобы усилить оборону против... России на севере", - пишет издание. Отмечается, что блок из 13 стран на полях встречи глав минобороны альянса договорился о продвижении инициативы под названием Northlink, в рамках которой будут использоваться уже существующие коммерческие спутники. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в начале сентября заявил, что Вашингтон с союзниками нагнетают обстановку по периметру границ России, постоянно проверяя ее обороноспособность. По словам Патрушева, Вашингтон взял курс на милитаризацию Арктики и воспрепятствование российской хозяйственной деятельности в северных широтах.

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978613171.html

https://ria.ru/20241017/svo-1978607643.html

россия

арктика

вашингтон (штат)

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россия, арктика, вашингтон (штат), николай патрушев, politico, нато