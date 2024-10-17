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НАТО планирует развивать коммуникационные сети в Арктике, пишут СМИ - РИА Новости, 17.10.2024
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23:29 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/nato-1978621960.html
НАТО планирует развивать коммуникационные сети в Арктике, пишут СМИ
НАТО планирует развивать коммуникационные сети в Арктике, пишут СМИ - РИА Новости, 17.10.2024
НАТО планирует развивать коммуникационные сети в Арктике, пишут СМИ
НАТО планирует использовать спутниковые коммуникационные сети в Арктике якобы на фоне угрозы со стороны России, сообщает издание Politico. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T23:29
2024-10-17T23:29
россия
арктика
вашингтон (штат)
николай патрушев
politico
нато
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. НАТО планирует использовать спутниковые коммуникационные сети в Арктике якобы на фоне угрозы со стороны России, сообщает издание Politico. "Альянс НАТО в четверг дал старт планам по разработке военных спутниковых коммуникационных сетей для Арктики, нацеленные на то, чтобы усилить оборону против... России на севере", - пишет издание. Отмечается, что блок из 13 стран на полях встречи глав минобороны альянса договорился о продвижении инициативы под названием Northlink, в рамках которой будут использоваться уже существующие коммерческие спутники. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в начале сентября заявил, что Вашингтон с союзниками нагнетают обстановку по периметру границ России, постоянно проверяя ее обороноспособность. По словам Патрушева, Вашингтон взял курс на милитаризацию Арктики и воспрепятствование российской хозяйственной деятельности в северных широтах.
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978613171.html
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россия
арктика
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россия, арктика, вашингтон (штат), николай патрушев, politico, нато
Россия, Арктика, Вашингтон (штат), Николай Патрушев, Politico, НАТО
НАТО планирует развивать коммуникационные сети в Арктике, пишут СМИ

Politico: НАТО хочет использовать спутниковые коммуникационные сети в Арктике

© AP Photo / Evan VucciСессия саммита НАТО в Вашингтоне
Сессия саммита НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Сессия саммита НАТО в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. НАТО планирует использовать спутниковые коммуникационные сети в Арктике якобы на фоне угрозы со стороны России, сообщает издание Politico.
"Альянс НАТО в четверг дал старт планам по разработке военных спутниковых коммуникационных сетей для Арктики, нацеленные на то, чтобы усилить оборону против... России на севере", - пишет издание.
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Отмечается, что блок из 13 стран на полях встречи глав минобороны альянса договорился о продвижении инициативы под названием Northlink, в рамках которой будут использоваться уже существующие коммерческие спутники.
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в начале сентября заявил, что Вашингтон с союзниками нагнетают обстановку по периметру границ России, постоянно проверяя ее обороноспособность. По словам Патрушева, Вашингтон взял курс на милитаризацию Арктики и воспрепятствование российской хозяйственной деятельности в северных широтах.
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РоссияАрктикаВашингтон (штат)Николай ПатрушевPoliticoНАТО
 
 
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