WP: крупные страны-участницы НАТО не изменят позиций по членству Украины
Washington Post: позиции крупных стран НАТО по поводу членства Украины неизменны
© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Позиции крупных стран-участниц НАТО по поводу членства Украины в альянсе не поменялись, решение о нем может быть принято не сразу новой американской администрацией, сообщает газета Washington Post.
Ранее издание писало, что решение о членстве Украины в альянсе вряд ли будет достигнуто при администрации президента США Джо Байдена.
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"Я не вижу изменений (в позициях крупных стран, в том числе США - ред.)... Некоторые решения не будут приняты в первый день начала работы новой американской администрации... на решения может уйти некоторое время до тех пор, пока не будут определены новые позиции", - приводит газета слова неназванного дипломата НАТО.
Другой чиновник альянса указал на то, что некоторые страны не убеждены в необходимости принимать Украину. По его мнению, вступления Киева в НАТО и предоставления ему гарантий безопасности по уставу альянса не следует ожидать до окончания конфликта и стабилизации имеющихся на тот момент демаркационных линий.
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Ранее представитель американской администрации заявил, что среди союзников по НАТО на сегодняшний день нет консенсуса по вопросу приема Украины в альянс, дискуссии на этот счет продолжаются.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
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