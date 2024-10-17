https://ria.ru/20241017/nato-1978593239.html

WP: крупные страны-участницы НАТО не изменят позиций по членству Украины

WP: крупные страны-участницы НАТО не изменят позиций по членству Украины - РИА Новости, 17.10.2024

WP: крупные страны-участницы НАТО не изменят позиций по членству Украины

Позиции крупных стран-участниц НАТО по поводу членства Украины в альянсе не поменялись, решение о нем может быть принято не сразу новой американской... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T19:23

2024-10-17T19:23

2024-10-17T19:23

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Позиции крупных стран-участниц НАТО по поводу членства Украины в альянсе не поменялись, решение о нем может быть принято не сразу новой американской администрацией, сообщает газета Washington Post. Ранее издание писало, что решение о членстве Украины в альянсе вряд ли будет достигнуто при администрации президента США Джо Байдена. "Я не вижу изменений (в позициях крупных стран, в том числе США - ред.)... Некоторые решения не будут приняты в первый день начала работы новой американской администрации... на решения может уйти некоторое время до тех пор, пока не будут определены новые позиции", - приводит газета слова неназванного дипломата НАТО. Другой чиновник альянса указал на то, что некоторые страны не убеждены в необходимости принимать Украину. По его мнению, вступления Киева в НАТО и предоставления ему гарантий безопасности по уставу альянса не следует ожидать до окончания конфликта и стабилизации имеющихся на тот момент демаркационных линий. Ранее представитель американской администрации заявил, что среди союзников по НАТО на сегодняшний день нет консенсуса по вопросу приема Украины в альянс, дискуссии на этот счет продолжаются. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20241016/ukraina-1978415003.html

https://ria.ru/20241010/malinen-1977312816.html

https://ria.ru/20241009/ukraina-1977038061.html

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в мире, украина, сша, киев, джо байден, владимир путин, нато