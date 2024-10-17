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Жданова прокомментировала стратегию НАТО по Украине - РИА Новости, 17.10.2024
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18:32 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/nato-1978583979.html
Жданова прокомментировала стратегию НАТО по Украине
Жданова прокомментировала стратегию НАТО по Украине - РИА Новости, 17.10.2024
Жданова прокомментировала стратегию НАТО по Украине
Стратегия НАТО по Украине направлена на конфронтацию с Россией, что чревато рисками военного столкновения между РФ и альянсом, заявила РИА Новости и. о. главы... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T18:32
2024-10-17T18:32
в мире
вашингтон (штат)
украина
юлия жданова
нато
обсе
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Стратегия НАТО по Украине направлена на конфронтацию с Россией, что чревато рисками военного столкновения между РФ и альянсом, заявила РИА Новости и. о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Стратегия НАТО по Украине - это стратегия конфронтации с Российской Федерацией, которая чревата рисками военного столкновения России и альянса. Корень проблемы лежит в том, что этот блок во главе с США на протяжении десятилетий укрепляет собственную безопасность за счёт безопасности других, пытается добиться военного превосходства и застолбить за собой главенствующую роль в обеспечении безопасности Европейского региона", - сказала Жданова в ответ на письменный запрос РИА Новости. По её словам, такой подход категорически противоречит принятым на высшем уровне в ОБСЕ Хартии европейской безопасности 1999 года и Астанинской декларации 2010 года. "Тем более, что практические результаты этой "деятельности" НАТО плачевны, и об этом знает весь мир. За последние 30 лет членами альянса проведено около 30 военных операций против других государств. Везде "поборники демократических ценностей", ведомые Вашингтоном, оставляли после себя тысячи и тысячи погибших и искалеченных, разрушенные города, уничтоженную инфраструктуру и потерянную государственность. В этом печальном списке - и Украина, которая стала главным инструментом и расходным материалом гибридной войны НАТО против России", - добавила Жданова.
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в мире, вашингтон (штат), украина, юлия жданова, нато, обсе
В мире, Вашингтон (штат), Украина, Юлия Жданова, НАТО, ОБСЕ
Жданова прокомментировала стратегию НАТО по Украине

Дипломат Жданова: стратегия НАТО по Украине направлена на конфронтацию с Россией

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Стратегия НАТО по Украине направлена на конфронтацию с Россией, что чревато рисками военного столкновения между РФ и альянсом, заявила РИА Новости и. о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Стратегия НАТО по Украине - это стратегия конфронтации с Российской Федерацией, которая чревата рисками военного столкновения России и альянса. Корень проблемы лежит в том, что этот блок во главе с США на протяжении десятилетий укрепляет собственную безопасность за счёт безопасности других, пытается добиться военного превосходства и застолбить за собой главенствующую роль в обеспечении безопасности Европейского региона", - сказала Жданова в ответ на письменный запрос РИА Новости.
По её словам, такой подход категорически противоречит принятым на высшем уровне в ОБСЕ Хартии европейской безопасности 1999 года и Астанинской декларации 2010 года.
"Тем более, что практические результаты этой "деятельности" НАТО плачевны, и об этом знает весь мир. За последние 30 лет членами альянса проведено около 30 военных операций против других государств. Везде "поборники демократических ценностей", ведомые Вашингтоном, оставляли после себя тысячи и тысячи погибших и искалеченных, разрушенные города, уничтоженную инфраструктуру и потерянную государственность. В этом печальном списке - и Украина, которая стала главным инструментом и расходным материалом гибридной войны НАТО против России", - добавила Жданова.
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В миреВашингтон (штат)УкраинаЮлия ЖдановаНАТООБСЕ
 
 
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