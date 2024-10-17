Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутат Рады рассказал, на что НАТО намекнула Украине - РИА Новости, 17.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/nato-1978473018.html
Экс-депутат Рады рассказал, на что НАТО намекнула Украине
Экс-депутат Рады рассказал, на что НАТО намекнула Украине - РИА Новости, 17.10.2024
Экс-депутат Рады рассказал, на что НАТО намекнула Украине
Требование провести демаркацию границ Украины как условие вступление страны в НАТО – способ показать Киеву, что в альянс его не пригласят, такое мнение выразил... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T11:46
2024-10-17T11:46
украина
киев
россия
владимир зеленский
владимир олейник
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693238_0:312:3086:2048_1920x0_80_0_0_24087fc0243a772a20050d0e8bd965fd.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Требование провести демаркацию границ Украины как условие вступление страны в НАТО – способ показать Киеву, что в альянс его не пригласят, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Украины Владимир Олейник. Владимир Зеленский накануне представил "план победы", включающий приглашение Украины в альянс. Как сообщило позже агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на дипломатов НАТО, границы Украины должны быть четко демаркированы, прежде чем она получит возможность вступить в НАТО. Тогда, отмечает агентство, будет понятно, при каких условиях будет действовать 5-й пункт устава НАТО о коллективной обороне. "Это дополнительное домашнее задание для идиотов. "Ребята, мы вас не примем, о чем вы ведете разговор?". Потому что тогда НАТО не может четко применить четко статью пятую. Но вопрос даже не в этом. Это просто для того, чтобы показать глубину идиотизма просьбы Зеленского", - сказал Олейник. По его словам, Киев никогда не получит возможность вступить в НАТО, потому что в альянсе не готовы к прямому конфликту с Россией. Невозможность вступления в НАТО понимают в том числе на Украине, а сам план Зеленского нацелен на то, чтобы выиграть время для киевского режима, сказал собеседник агентства. По мнению участника движения "Другая Украина" и политолога Василия Вакарова, требование определить границы Украины - повод для НАТО не рассматривать вопрос членства Украины по существу. "Пока что этот вопрос Украины и НАТО, с моей точки зрения, просто завис... Это не отказ в грубой форме, но это вот такое: подвесили, и он в таком состоянии находится", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978402190.html
https://ria.ru/20240711/ukraina-1959095095.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693238_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_5f05fa6d4078c301e45b33188eb282c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, россия, владимир зеленский, владимир олейник, нато
Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Олейник, НАТО
Экс-депутат Рады рассказал, на что НАТО намекнула Украине

Олейник: НАТО намекнула, что не пригласит Украину вступить в альянс

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Требование провести демаркацию границ Украины как условие вступление страны в НАТО – способ показать Киеву, что в альянс его не пригласят, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Украины Владимир Олейник.
Владимир Зеленский накануне представил "план победы", включающий приглашение Украины в альянс. Как сообщило позже агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на дипломатов НАТО, границы Украины должны быть четко демаркированы, прежде чем она получит возможность вступить в НАТО. Тогда, отмечает агентство, будет понятно, при каких условиях будет действовать 5-й пункт устава НАТО о коллективной обороне.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Зеленский раскрыл, как одолеет Путина
Вчера, 08:00
"Это дополнительное домашнее задание для идиотов. "Ребята, мы вас не примем, о чем вы ведете разговор?". Потому что тогда НАТО не может четко применить четко статью пятую. Но вопрос даже не в этом. Это просто для того, чтобы показать глубину идиотизма просьбы Зеленского", - сказал Олейник.
По его словам, Киев никогда не получит возможность вступить в НАТО, потому что в альянсе не готовы к прямому конфликту с Россией. Невозможность вступления в НАТО понимают в том числе на Украине, а сам план Зеленского нацелен на то, чтобы выиграть время для киевского режима, сказал собеседник агентства.
По мнению участника движения "Другая Украина" и политолога Василия Вакарова, требование определить границы Украины - повод для НАТО не рассматривать вопрос членства Украины по существу. "Пока что этот вопрос Украины и НАТО, с моей точки зрения, просто завис... Это не отказ в грубой форме, но это вот такое: подвесили, и он в таком состоянии находится", - сказал собеседник агентства.
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Украина не хочет ждать вступления в НАТО еще 75 лет, заявил Кулеба
11 июля, 21:14
 
УкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ОлейникНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала