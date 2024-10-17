https://ria.ru/20241017/nato-1978473018.html

Экс-депутат Рады рассказал, на что НАТО намекнула Украине

Экс-депутат Рады рассказал, на что НАТО намекнула Украине - РИА Новости, 17.10.2024

Экс-депутат Рады рассказал, на что НАТО намекнула Украине

Требование провести демаркацию границ Украины как условие вступление страны в НАТО – способ показать Киеву, что в альянс его не пригласят, такое мнение выразил... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T11:46

2024-10-17T11:46

2024-10-17T11:46

украина

киев

россия

владимир зеленский

владимир олейник

нато

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Требование провести демаркацию границ Украины как условие вступление страны в НАТО – способ показать Киеву, что в альянс его не пригласят, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Украины Владимир Олейник. Владимир Зеленский накануне представил "план победы", включающий приглашение Украины в альянс. Как сообщило позже агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на дипломатов НАТО, границы Украины должны быть четко демаркированы, прежде чем она получит возможность вступить в НАТО. Тогда, отмечает агентство, будет понятно, при каких условиях будет действовать 5-й пункт устава НАТО о коллективной обороне. "Это дополнительное домашнее задание для идиотов. "Ребята, мы вас не примем, о чем вы ведете разговор?". Потому что тогда НАТО не может четко применить четко статью пятую. Но вопрос даже не в этом. Это просто для того, чтобы показать глубину идиотизма просьбы Зеленского", - сказал Олейник. По его словам, Киев никогда не получит возможность вступить в НАТО, потому что в альянсе не готовы к прямому конфликту с Россией. Невозможность вступления в НАТО понимают в том числе на Украине, а сам план Зеленского нацелен на то, чтобы выиграть время для киевского режима, сказал собеседник агентства. По мнению участника движения "Другая Украина" и политолога Василия Вакарова, требование определить границы Украины - повод для НАТО не рассматривать вопрос членства Украины по существу. "Пока что этот вопрос Украины и НАТО, с моей точки зрения, просто завис... Это не отказ в грубой форме, но это вот такое: подвесили, и он в таком состоянии находится", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978402190.html

https://ria.ru/20240711/ukraina-1959095095.html

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украина, киев, россия, владимир зеленский, владимир олейник, нато