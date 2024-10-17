https://ria.ru/20241017/nato-1978464474.html

В Швеции объяснили, почему вопрос о членстве Украины в НАТО сейчас не стоит

В Швеции объяснили, почему вопрос о членстве Украины в НАТО сейчас не стоит - РИА Новости, 17.10.2024

В Швеции объяснили, почему вопрос о членстве Украины в НАТО сейчас не стоит

Вопрос о членстве Украины в НАТО на данный момент не стоит, поскольку конфликт в стране продолжается, заявил глава минобороны Швеции Пол Йонсон. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T11:11

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БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Вопрос о членстве Украины в НАТО на данный момент не стоит, поскольку конфликт в стране продолжается, заявил глава минобороны Швеции Пол Йонсон. "Вопрос о членстве Украины в НАТО сейчас не стоит, поскольку она находится в состоянии войны", - сказал он журналистам по приезде на встречу министров обороны НАТО. Владимир Зеленский в среду презентовал в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Президент упомянул и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20241017/nato-1978460339.html

https://ria.ru/20241017/nato-1978461161.html

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в мире, украина, россия, швеция, владимир зеленский, владимир путин, нато