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В Швеции объяснили, почему вопрос о членстве Украины в НАТО сейчас не стоит - РИА Новости, 17.10.2024
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11:11 17.10.2024 (обновлено: 11:15 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/nato-1978464474.html
В Швеции объяснили, почему вопрос о членстве Украины в НАТО сейчас не стоит
В Швеции объяснили, почему вопрос о членстве Украины в НАТО сейчас не стоит - РИА Новости, 17.10.2024
В Швеции объяснили, почему вопрос о членстве Украины в НАТО сейчас не стоит
Вопрос о членстве Украины в НАТО на данный момент не стоит, поскольку конфликт в стране продолжается, заявил глава минобороны Швеции Пол Йонсон. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T11:11
2024-10-17T11:15
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Вопрос о членстве Украины в НАТО на данный момент не стоит, поскольку конфликт в стране продолжается, заявил глава минобороны Швеции Пол Йонсон. "Вопрос о членстве Украины в НАТО сейчас не стоит, поскольку она находится в состоянии войны", - сказал он журналистам по приезде на встречу министров обороны НАТО. Владимир Зеленский в среду презентовал в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Президент упомянул и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20241017/nato-1978460339.html
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в мире, украина, россия, швеция, владимир зеленский, владимир путин, нато
В мире, Украина, Россия, Швеция, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО
В Швеции объяснили, почему вопрос о членстве Украины в НАТО сейчас не стоит

Йонсон: вопрос о членстве Украины в НАТО сейчас не стоит, она в состоянии войны

© AP Photo / Jacquelyn MartinСимволика НАТО
Символика НАТО - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Символика НАТО. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Вопрос о членстве Украины в НАТО на данный момент не стоит, поскольку конфликт в стране продолжается, заявил глава минобороны Швеции Пол Йонсон.
"Вопрос о членстве Украины в НАТО сейчас не стоит, поскольку она находится в состоянии войны", - сказал он журналистам по приезде на встречу министров обороны НАТО.
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Вчера, 10:39
Владимир Зеленский в среду презентовал в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Президент упомянул и отмену санкций против РФ.
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